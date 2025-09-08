https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861957613.html
ЕК готовится к санкциям США после рекордного штрафа в отношении Google
ЕК готовится к санкциям США после рекордного штрафа в отношении Google - 08.09.2025, ПРАЙМ
ЕК готовится к санкциям США после рекордного штрафа в отношении Google
Европейская комиссия готовится к возможным санкциям США после того, как Google оштрафовали на рекордные 2,95 миллиарда евро, заявил на брифинге в Брюсселе
2025-09-08T13:40+0300
2025-09-08T13:40+0300
2025-09-08T13:40+0300
экономика
технологии
сша
брюссель
европа
дональд трамп
ес
ек
apple
БРЮССЕЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия готовится к возможным санкциям США после того, как Google оштрафовали на рекордные 2,95 миллиарда евро, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Олаф Джилл. В пятницу антимонопольный орган ЕС оштрафовал Google на 2,95 миллиарда евро за антиконкурентную практику в сфере рекламных технологий. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что не признает штрафы судов в Европе против Google и Apple. "Комиссия готовится ко всем возможностям, и все варианты находятся на рассмотрении", - ответил он на соответствующий вопрос. В марте Еврокомиссия направила предупреждение компании Alphabet, в которую входит Google со своей поисковой системой, относительно вероятных систематических нарушений правил конкуренции на цифровом рынке Евросоюза. Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta* Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии. В комиссии предупредили, что будут следить за эффективным выполнением ими обязательств в рамках DMA. В случае, если компания не соблюдает обязательства, ЕК может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений Еврокомиссия будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.*запрещена в РФ как экстремистская организация.
технологии, сша, брюссель, европа, дональд трамп, ес, ек, apple
Экономика, Технологии, США, Брюссель, ЕВРОПА, Дональд Трамп, ЕС, ЕК, Apple
ЕК готовится к санкциям США после рекордного штрафа в отношении Google
ЕК готовится к возможным санкциям США после рекордного штрафа в отношении Google
БРЮССЕЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия готовится к возможным санкциям США после того, как Google оштрафовали на рекордные 2,95 миллиарда евро, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Олаф Джилл.
В пятницу антимонопольный орган ЕС оштрафовал Google на 2,95 миллиарда евро за антиконкурентную практику в сфере рекламных технологий. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что не признает штрафы судов в Европе против Google и Apple.
"Комиссия готовится ко всем возможностям, и все варианты находятся на рассмотрении", - ответил он на соответствующий вопрос.
В марте Еврокомиссия направила предупреждение компании Alphabet, в которую входит Google со своей поисковой системой, относительно вероятных систематических нарушений правил конкуренции на цифровом рынке Евросоюза.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta* Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии.
В комиссии предупредили, что будут следить за эффективным выполнением ими обязательств в рамках DMA. В случае, если компания не соблюдает обязательства, ЕК может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений Еврокомиссия будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.
*запрещена в РФ как экстремистская организация.
