В США оценили последствия новых санкций против России

ВАШИНГТОН, 8 сен – ПРАЙМ. Введение дополнительных западных санкций против России вряд ли окажет существенный эффект, учитывая её торговые связи с Китаем и Индией, заявил РИА Новости бывший заместитель помощника министра финансов США по вопросам международной торговли и инвестиционной политики Гэри Хафбауэр. "Я давно скептически отношусь к идее, что экономические санкции могут сдержать такую глобальную державу, как Россия, или заставить президента (РФ Владимира) Путина изменить курс. У России есть значительные внутренние ресурсы и прочные торговые отношения с Китаем, Индией и другими странами", — сказал он. По словам Хафбауэра, новые санкции США и Европы создадут для Москвы лишь "неудобства", но не изменят её действий на Украине. Он отметил, что восстановление торговых отношений России с США носило бы скорее символический характер, тогда как возобновление экономических связей с ЕС было бы гораздо более значимым. При этом эксперт выразил сомнение, что даже в этом случае возможно разорвать тесные связи, которые сформировались у Москвы с Пекином. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкциинеэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

