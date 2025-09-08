Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США оценили последствия новых санкций против России - 08.09.2025, ПРАЙМ
В США оценили последствия новых санкций против России
В США оценили последствия новых санкций против России - 08.09.2025, ПРАЙМ
В США оценили последствия новых санкций против России
Введение дополнительных западных санкций против России вряд ли окажет существенный эффект, учитывая её торговые связи с Китаем и Индией, заявил РИА Новости... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T18:34+0300
2025-09-08T18:34+0300
мировая экономика
россия
рф
запад
сша
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860512284_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_38348b35a475f41acca4feefeb9b6e7f.jpg
ВАШИНГТОН, 8 сен – ПРАЙМ. Введение дополнительных западных санкций против России вряд ли окажет существенный эффект, учитывая её торговые связи с Китаем и Индией, заявил РИА Новости бывший заместитель помощника министра финансов США по вопросам международной торговли и инвестиционной политики Гэри Хафбауэр. "Я давно скептически отношусь к идее, что экономические санкции могут сдержать такую глобальную державу, как Россия, или заставить президента (РФ Владимира) Путина изменить курс. У России есть значительные внутренние ресурсы и прочные торговые отношения с Китаем, Индией и другими странами", — сказал он. По словам Хафбауэра, новые санкции США и Европы создадут для Москвы лишь "неудобства", но не изменят её действий на Украине. Он отметил, что восстановление торговых отношений России с США носило бы скорее символический характер, тогда как возобновление экономических связей с ЕС было бы гораздо более значимым. При этом эксперт выразил сомнение, что даже в этом случае возможно разорвать тесные связи, которые сформировались у Москвы с Пекином. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкциинеэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
рф
запад
сша
мировая экономика, россия, рф, запад, сша, владимир путин, ес
Мировая экономика, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, США, Владимир Путин, ЕС
18:34 08.09.2025
 
В США оценили последствия новых санкций против России

Хафбауэр: санкции не сработают против России из-за ее связей с КНР и Индией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Флаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 8 сен – ПРАЙМ. Введение дополнительных западных санкций против России вряд ли окажет существенный эффект, учитывая её торговые связи с Китаем и Индией, заявил РИА Новости бывший заместитель помощника министра финансов США по вопросам международной торговли и инвестиционной политики Гэри Хафбауэр.
"Я давно скептически отношусь к идее, что экономические санкции могут сдержать такую глобальную державу, как Россия, или заставить президента (РФ Владимира) Путина изменить курс. У России есть значительные внутренние ресурсы и прочные торговые отношения с Китаем, Индией и другими странами", — сказал он.
По словам Хафбауэра, новые санкции США и Европы создадут для Москвы лишь "неудобства", но не изменят её действий на Украине.
Он отметил, что восстановление торговых отношений России с США носило бы скорее символический характер, тогда как возобновление экономических связей с ЕС было бы гораздо более значимым. При этом эксперт выразил сомнение, что даже в этом случае возможно разорвать тесные связи, которые сформировались у Москвы с Пекином.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкциинеэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
СМИ выяснили детали 19-го пакета антироссийских санкций
СМИ выяснили детали 19-го пакета антироссийских санкций
16:13
 
Мировая экономикаРОССИЯРФЗАПАДСШАВладимир ПутинЕС
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала