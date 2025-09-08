https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861979165.html

Счетная палата США оценила эффективность санкций против России

ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Американские ведомства, ответственные за санкции и экспортный контроль в отношении России, до сих пор не определили четких целей и измеримых показателей, что не позволяет в полной мере оценить результативность этих мер, говорится в отчете счетной палаты США (GAO), опубликованном в понедельник. "Агентства не могут в полной мере оценить прогресс, что ограничивает способность правительства понять результативность санкций и экспортного контроля", - отмечается в документе GAO, выполняющей функции ведущего регулятора федеральных ведомств США. По данным счетной палаты, санкции и экспортные ограничения, введенные после 2022 года, якобы "замедлили рост российской экономики примерно на шесть процентных пунктов", но уже в 2023-2024 годах статистически значимых отклонений от прогнозов не зафиксировано. В отчете также утверждается, что потолок цен на нефть позволил сохранить экспортные доходы России относительно стабильными, а использование "теневого флота" снизило эффективность ограничения. GAO отдельно указывает, что контроль над поставками технологий также оказался неполным. "Экспортные ограничения затруднили усилия России, но не полностью предотвратили ее возможности получать американские военные технологии", - утверждается в отчете. Счетная палата рекомендовала госдепартаменту, минфину и минторгу разработать цели с конкретными показателями, а также оценить риски для программ, чье дополнительное финансирование в размере 164 миллионов долларов истекает осенью 2025 года. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

