Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Счетная палата США оценила эффективность санкций против России - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861979165.html
Счетная палата США оценила эффективность санкций против России
Счетная палата США оценила эффективность санкций против России - 08.09.2025, ПРАЙМ
Счетная палата США оценила эффективность санкций против России
Американские ведомства, ответственные за санкции и экспортный контроль в отношении России, до сих пор не определили четких целей и измеримых показателей, что не | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T20:59+0300
2025-09-08T20:59+0300
россия
мировая экономика
запад
рф
сша
владимир путин
счетная палата
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Американские ведомства, ответственные за санкции и экспортный контроль в отношении России, до сих пор не определили четких целей и измеримых показателей, что не позволяет в полной мере оценить результативность этих мер, говорится в отчете счетной палаты США (GAO), опубликованном в понедельник. "Агентства не могут в полной мере оценить прогресс, что ограничивает способность правительства понять результативность санкций и экспортного контроля", - отмечается в документе GAO, выполняющей функции ведущего регулятора федеральных ведомств США. По данным счетной палаты, санкции и экспортные ограничения, введенные после 2022 года, якобы "замедлили рост российской экономики примерно на шесть процентных пунктов", но уже в 2023-2024 годах статистически значимых отклонений от прогнозов не зафиксировано. В отчете также утверждается, что потолок цен на нефть позволил сохранить экспортные доходы России относительно стабильными, а использование "теневого флота" снизило эффективность ограничения. GAO отдельно указывает, что контроль над поставками технологий также оказался неполным. "Экспортные ограничения затруднили усилия России, но не полностью предотвратили ее возможности получать американские военные технологии", - утверждается в отчете. Счетная палата рекомендовала госдепартаменту, минфину и минторгу разработать цели с конкретными показателями, а также оценить риски для программ, чье дополнительное финансирование в размере 164 миллионов долларов истекает осенью 2025 года. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250908/reuters-861966921.html
запад
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, запад, рф, сша, владимир путин, счетная палата
РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, РФ, США, Владимир Путин, Счетная палата
20:59 08.09.2025
 
Счетная палата США оценила эффективность санкций против России

Счетная палата США заявила о слабом контроле эффективности санкций против России

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Американские ведомства, ответственные за санкции и экспортный контроль в отношении России, до сих пор не определили четких целей и измеримых показателей, что не позволяет в полной мере оценить результативность этих мер, говорится в отчете счетной палаты США (GAO), опубликованном в понедельник.
"Агентства не могут в полной мере оценить прогресс, что ограничивает способность правительства понять результативность санкций и экспортного контроля", - отмечается в документе GAO, выполняющей функции ведущего регулятора федеральных ведомств США.
По данным счетной палаты, санкции и экспортные ограничения, введенные после 2022 года, якобы "замедлили рост российской экономики примерно на шесть процентных пунктов", но уже в 2023-2024 годах статистически значимых отклонений от прогнозов не зафиксировано. В отчете также утверждается, что потолок цен на нефть позволил сохранить экспортные доходы России относительно стабильными, а использование "теневого флота" снизило эффективность ограничения.
GAO отдельно указывает, что контроль над поставками технологий также оказался неполным. "Экспортные ограничения затруднили усилия России, но не полностью предотвратили ее возможности получать американские военные технологии", - утверждается в отчете.
Счетная палата рекомендовала госдепартаменту, минфину и минторгу разработать цели с конкретными показателями, а также оценить риски для программ, чье дополнительное финансирование в размере 164 миллионов долларов истекает осенью 2025 года.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
СМИ выяснили детали 19-го пакета антироссийских санкций
16:13
 
РОССИЯМировая экономикаЗАПАДРФСШАВладимир ПутинСчетная палата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала