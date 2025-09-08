Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк и Минтуризма Сахалина договорились о сотрудничестве - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250908/sberbank-861935268.html
Сбербанк и Минтуризма Сахалина договорились о сотрудничестве
Сбербанк и Минтуризма Сахалина договорились о сотрудничестве - 08.09.2025, ПРАЙМ
Сбербанк и Минтуризма Сахалина договорились о сотрудничестве
Двустороннее соглашение о сотрудничестве заключили на ВЭФ Сбербанк и министерство туризма Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T04:02+0300
2025-09-08T04:02+0300
бизнес
экономика
сахалин
владивосток
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861935268.jpg?1757293328
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - ПРАЙМ. Двустороннее соглашение о сотрудничестве заключили на ВЭФ Сбербанк и министерство туризма Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства. "На X Восточном экономическом форуме достигнута важная договоренность о развитии туризма на Сахалине. Цель документа заключается в активном содействии росту туристической индустрии региона посредством взаимовыгодного партнерства", - говорится в сообщении министерства туризма региона. По информации пресс-службы ведомства, стороны договорились о реализации совместно финансируемых проектов, включающих строительство и реконструкцию гостиничных комплексов, ресторанов и развлекательных площадок. Это позволит совершенствовать и расширять комплекс мер по улучшению туристического продукта на Сахалине и Курилах, способствуя продвижению образа Сахалинской области как привлекательной территории для внутреннего и международного туризма и обеспечивая дополнительный приток частных инвестиций в данную сферу экономики. В работе планируется активное применение новейших цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта. "Данное соглашение является значительным шагом в плане развития туристического потенциала региона", - отмечает пресс-служба регионального минтуризма. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
сахалин
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сахалин, владивосток, сбербанк
Бизнес, Экономика, Сахалин, Владивосток, Сбербанк
04:02 08.09.2025
 
Сбербанк и Минтуризма Сахалина договорились о сотрудничестве

Сбербанк и Минтуризма Сахалина заключили соглашение о сотрудничестве

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - ПРАЙМ. Двустороннее соглашение о сотрудничестве заключили на ВЭФ Сбербанк и министерство туризма Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
"На X Восточном экономическом форуме достигнута важная договоренность о развитии туризма на Сахалине. Цель документа заключается в активном содействии росту туристической индустрии региона посредством взаимовыгодного партнерства", - говорится в сообщении министерства туризма региона.
По информации пресс-службы ведомства, стороны договорились о реализации совместно финансируемых проектов, включающих строительство и реконструкцию гостиничных комплексов, ресторанов и развлекательных площадок. Это позволит совершенствовать и расширять комплекс мер по улучшению туристического продукта на Сахалине и Курилах, способствуя продвижению образа Сахалинской области как привлекательной территории для внутреннего и международного туризма и обеспечивая дополнительный приток частных инвестиций в данную сферу экономики. В работе планируется активное применение новейших цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта.
"Данное соглашение является значительным шагом в плане развития туристического потенциала региона", - отмечает пресс-служба регионального минтуризма.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
 
ЭкономикаБизнесСахалинВладивостокСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала