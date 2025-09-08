https://1prime.ru/20250908/sberbank-861935268.html
Сбербанк и Минтуризма Сахалина договорились о сотрудничестве
Сбербанк и Минтуризма Сахалина договорились о сотрудничестве - 08.09.2025, ПРАЙМ
Сбербанк и Минтуризма Сахалина договорились о сотрудничестве
Двустороннее соглашение о сотрудничестве заключили на ВЭФ Сбербанк и министерство туризма Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T04:02+0300
2025-09-08T04:02+0300
2025-09-08T04:02+0300
бизнес
экономика
сахалин
владивосток
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861935268.jpg?1757293328
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - ПРАЙМ. Двустороннее соглашение о сотрудничестве заключили на ВЭФ Сбербанк и министерство туризма Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
"На X Восточном экономическом форуме достигнута важная договоренность о развитии туризма на Сахалине. Цель документа заключается в активном содействии росту туристической индустрии региона посредством взаимовыгодного партнерства", - говорится в сообщении министерства туризма региона.
По информации пресс-службы ведомства, стороны договорились о реализации совместно финансируемых проектов, включающих строительство и реконструкцию гостиничных комплексов, ресторанов и развлекательных площадок. Это позволит совершенствовать и расширять комплекс мер по улучшению туристического продукта на Сахалине и Курилах, способствуя продвижению образа Сахалинской области как привлекательной территории для внутреннего и международного туризма и обеспечивая дополнительный приток частных инвестиций в данную сферу экономики. В работе планируется активное применение новейших цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта.
"Данное соглашение является значительным шагом в плане развития туристического потенциала региона", - отмечает пресс-служба регионального минтуризма.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
сахалин
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сахалин, владивосток, сбербанк
Бизнес, Экономика, Сахалин, Владивосток, Сбербанк
Сбербанк и Минтуризма Сахалина договорились о сотрудничестве
Сбербанк и Минтуризма Сахалина заключили соглашение о сотрудничестве
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен - ПРАЙМ. Двустороннее соглашение о сотрудничестве заключили на ВЭФ Сбербанк и министерство туризма Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
"На X Восточном экономическом форуме достигнута важная договоренность о развитии туризма на Сахалине. Цель документа заключается в активном содействии росту туристической индустрии региона посредством взаимовыгодного партнерства", - говорится в сообщении министерства туризма региона.
По информации пресс-службы ведомства, стороны договорились о реализации совместно финансируемых проектов, включающих строительство и реконструкцию гостиничных комплексов, ресторанов и развлекательных площадок. Это позволит совершенствовать и расширять комплекс мер по улучшению туристического продукта на Сахалине и Курилах, способствуя продвижению образа Сахалинской области как привлекательной территории для внутреннего и международного туризма и обеспечивая дополнительный приток частных инвестиций в данную сферу экономики. В работе планируется активное применение новейших цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта.
"Данное соглашение является значительным шагом в плане развития туристического потенциала региона", - отмечает пресс-служба регионального минтуризма.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.