В работе Google произошли сбои
2025-09-08T22:23+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе Google, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным сайта, сбои в понедельник начались около 20.05 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США - более тысячи. Неполадки также наблюдаются в Канаде, Бразилии, Аргентине и ряде других стран. Большинство пользователей сервиса жалуются на сбои при работе поисковой системы. Также сообщается о неполадках в работе веб-сайта и проблемах со входом в учетную запись. Также фиксируются сбои в работе сервиса для видеосвязи и звонков Google Meet - из США поступает более 12 тысяч жалоб. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
