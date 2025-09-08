Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тутберидзе грозит штраф за не сданную вовремя отчетность о страховании - 08.09.2025
Тутберидзе грозит штраф за не сданную вовремя отчетность о страховании
Тутберидзе грозит штраф за не сданную вовремя отчетность о страховании - 08.09.2025, ПРАЙМ
Тутберидзе грозит штраф за не сданную вовремя отчетность о страховании
Заслуженному тренеру РФ Этери Тутберидзе грозит штраф за не сданную вовремя в социальный фонд отчетность о страховании от несчастных случаев и профессиональных... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T06:14+0300
2025-09-08T06:14+0300
общество
бизнес
экономика
рф
фонд пенсионного и социального страхования
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Заслуженному тренеру РФ Этери Тутберидзе грозит штраф за не сданную вовремя в социальный фонд отчетность о страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, Тутберидзе вменили часть 2 статьи 15.33 КоАП РФ (нарушение установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сроков представления сведений о начисленных страховых взносах в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации). Заслуженному тренеру грозит штраф от 300 до 500 рублей. Согласно картотеке, административное дело поступило в суд в августе.
общество , бизнес, рф, фонд пенсионного и социального страхования
Общество , Бизнес, Экономика, РФ, Фонд пенсионного и социального страхования
06:14 08.09.2025
 
Тутберидзе грозит штраф за не сданную вовремя отчетность о страховании

Тутберидзе грозит штраф за не сданную вовремя отчетность о страховании

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Заслуженному тренеру РФ Этери Тутберидзе грозит штраф за не сданную вовремя в социальный фонд отчетность о страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, Тутберидзе вменили часть 2 статьи 15.33 КоАП РФ (нарушение установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сроков представления сведений о начисленных страховых взносах в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации).
Заслуженному тренеру грозит штраф от 300 до 500 рублей. Согласно картотеке, административное дело поступило в суд в августе.
 
