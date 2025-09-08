https://1prime.ru/20250908/shtraf-861936118.html
Тутберидзе грозит штраф за не сданную вовремя отчетность о страховании
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Заслуженному тренеру РФ Этери Тутберидзе грозит штраф за не сданную вовремя в социальный фонд отчетность о страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, Тутберидзе вменили часть 2 статьи 15.33 КоАП РФ (нарушение установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сроков представления сведений о начисленных страховых взносах в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации).
Заслуженному тренеру грозит штраф от 300 до 500 рублей. Согласно картотеке, административное дело поступило в суд в августе.
