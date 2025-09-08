https://1prime.ru/20250908/shtraf-861969826.html

Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде.

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказали в суде. В инстанции уточнили, что суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей.

