Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей - 08.09.2025
Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей
Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей - 08.09.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T16:56+0300
2025-09-08T16:56+0300
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказали в суде. В инстанции уточнили, что суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей.
Экономика, Технологии, Общество , МОСКВА, Apple
16:56 08.09.2025
 
Суд оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей

Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Знак Apple на фасаде дома.
 Знак Apple на фасаде дома. - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказали в суде.
В инстанции уточнили, что суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей.
Логотип Google - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
ЕК готовится к санкциям США после рекордного штрафа в отношении Google
13:40
 
