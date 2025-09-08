Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Радиостанция Судного дня" передала сигнал в день онлайн-саммита БРИКС - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250908/signal-861965025.html
"Радиостанция Судного дня" передала сигнал в день онлайн-саммита БРИКС
"Радиостанция Судного дня" передала сигнал в день онлайн-саммита БРИКС - 08.09.2025, ПРАЙМ
"Радиостанция Судного дня" передала сигнал в день онлайн-саммита БРИКС
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир новый сигнал в день внеочередного онлайн-саммита БРИКС, сообщается в... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T15:51+0300
2025-09-08T15:51+0300
политика
бразилия
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/69/841466951_0:142:3139:1907_1920x0_80_0_0_a0763f6c71072593df62e5312852b00e.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир новый сигнал в день внеочередного онлайн-саммита БРИКС, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. Путин в понедельник примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. Внеочередной виртуальный саммит собрался для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. В эфире радиостанции в понедельник в 12.30 мск прозвучало слово "Дымоскальп". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
https://1prime.ru/20250827/radio-861352506.html
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/69/841466951_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_ac3251fad7d04a3aaf5b15475fb3cbe3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бразилия, дональд трамп
Политика, БРАЗИЛИЯ, Дональд Трамп
15:51 08.09.2025
 
"Радиостанция Судного дня" передала сигнал в день онлайн-саммита БРИКС

"Радиостанция Судного дня" передала сигнал в день внеочередного саммита БРИКС

© РИА Новости . Евгений Биятов/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц группы БРИКС
Флаги стран-участниц группы БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025Флаги стран-участниц группы БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир новый сигнал в день внеочередного онлайн-саммита БРИКС, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
Путин в понедельник примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. Внеочередной виртуальный саммит собрался для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
В эфире радиостанции в понедельник в 12.30 мск прозвучало слово "Дымоскальп".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Ядерный взрыв
"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение
27 августа, 20:51
 
ПолитикаБРАЗИЛИЯДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала