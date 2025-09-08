https://1prime.ru/20250908/signal-861965025.html

"Радиостанция Судного дня" передала сигнал в день онлайн-саммита БРИКС

"Радиостанция Судного дня" передала сигнал в день онлайн-саммита БРИКС - 08.09.2025, ПРАЙМ

"Радиостанция Судного дня" передала сигнал в день онлайн-саммита БРИКС

Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир новый сигнал в день внеочередного онлайн-саммита БРИКС, сообщается в... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T15:51+0300

2025-09-08T15:51+0300

2025-09-08T15:51+0300

политика

бразилия

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/69/841466951_0:142:3139:1907_1920x0_80_0_0_a0763f6c71072593df62e5312852b00e.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир новый сигнал в день внеочередного онлайн-саммита БРИКС, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. Путин в понедельник примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. Внеочередной виртуальный саммит собрался для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. В эфире радиостанции в понедельник в 12.30 мск прозвучало слово "Дымоскальп". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".

https://1prime.ru/20250827/radio-861352506.html

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бразилия, дональд трамп