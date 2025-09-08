https://1prime.ru/20250908/smi-861943037.html
СМИ: президент Финляндии не поедет в США на встречу Трампа по Украине
СМИ: президент Финляндии не поедет в США на встречу Трампа по Украине - 08.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: президент Финляндии не поедет в США на встречу Трампа по Украине
Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в Вашингтон встречаться с президентом США Дональдом Трампом по Украине, сообщает газета Helsingin Sanomat со... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T09:50+0300
2025-09-08T09:50+0300
2025-09-08T09:50+0300
политика
общество
финляндия
вашингтон
украина
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_18ced4902636237b8df1d708c450c94a.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в Вашингтон встречаться с президентом США Дональдом Трампом по Украине, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на канцелярию главы Финляндии. Трамп ранее заявил, что лидеры ряда европейских стран посетят Соединенные Штаты в начале недели, чтобы обсудить мирную сделку по Украине. "Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в Вашингтон в начале недели", - говорится в сообщении издания. Стубб присутствовал на встрече Трампа с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа. Финский президент тогда объяснил свое присутствие там протяженной границей Финляндии с Россией и историческим опытом между двумя странами. Президент Финляндии ранее рассказал, что часто переписывается или созванивается с Трампом. Издание Wall Street Journal писало 13 августа, что Стубб "сумел расположить" к себе Трампа во время совместной игры в гольф, после чего между лидерами стран установился регулярный контакт.
https://1prime.ru/20250903/finlyandiya-861711173.html
финляндия
вашингтон
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_67:0:840:580_1920x0_80_0_0_b53b1ec54f17898178c68441d987d740.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , финляндия, вашингтон, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, Общество , ФИНЛЯНДИЯ, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
СМИ: президент Финляндии не поедет в США на встречу Трампа по Украине
Helsingin Sanomat: Стубб не поедет в Вашингтон на встречу с Трампом по Украине
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в Вашингтон встречаться с президентом США Дональдом Трампом по Украине, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на канцелярию главы Финляндии.
Трамп ранее заявил, что лидеры ряда европейских стран посетят Соединенные Штаты в начале недели, чтобы обсудить мирную сделку по Украине.
"Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в Вашингтон в начале недели", - говорится в сообщении издания.
Стубб присутствовал на встрече Трампа с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа. Финский президент тогда объяснил свое присутствие там протяженной границей Финляндии с Россией и историческим опытом между двумя странами.
Президент Финляндии ранее рассказал, что часто переписывается или созванивается с Трампом. Издание Wall Street Journal писало 13 августа, что Стубб "сумел расположить" к себе Трампа во время совместной игры в гольф, после чего между лидерами стран установился регулярный контакт.
Правительство Финляндии согласовало бюджет на 2026 год