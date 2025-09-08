СМИ: президент Финляндии не поедет в США на встречу Трампа по Украине

https://1prime.ru/20250908/smi-861943037.html

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в Вашингтон встречаться с президентом США Дональдом Трампом по Украине, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на канцелярию главы Финляндии. Трамп ранее заявил, что лидеры ряда европейских стран посетят Соединенные Штаты в начале недели, чтобы обсудить мирную сделку по Украине. "Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в Вашингтон в начале недели", - говорится в сообщении издания. Стубб присутствовал на встрече Трампа с лидерами европейских стран и Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа. Финский президент тогда объяснил свое присутствие там протяженной границей Финляндии с Россией и историческим опытом между двумя странами. Президент Финляндии ранее рассказал, что часто переписывается или созванивается с Трампом. Издание Wall Street Journal писало 13 августа, что Стубб "сумел расположить" к себе Трампа во время совместной игры в гольф, после чего между лидерами стран установился регулярный контакт.

