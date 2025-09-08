https://1prime.ru/20250908/ssha-861972243.html

Фондовые рынки США открылись ростом

Фондовые рынки США открылись ростом - 08.09.2025, ПРАЙМ

Фондовые рынки США открылись ростом

Основные фондовые индексы США открывают торги понедельника ростом, инвесторы обращают внимание на новости, связанные с технологическим сектором страны, а также... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T17:25+0300

2025-09-08T17:25+0300

2025-09-08T17:25+0300

рынок

индексы

торги

сша

spacex

dow jones

tesla

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cf28a4ec3540a600aaf1b543161f63f.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США открывают торги понедельника ростом, инвесторы обращают внимание на новости, связанные с технологическим сектором страны, а также ожидают макростатистических данных, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,25% - до 45 288,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос - на 0,66%, до 21 844,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,17%, до 6 492,67 пункта. Участники рынка в понедельник обращают внимание на корпоративные новости. Ранее один из ведущих поставщиков технологических услуг EchoStar объявил о заключении соглашения с американской частной аэрокосмической компании SpaceX. Реализация сделки позволит абонентам Boost Mobile от EchoStar получать доступ к сервису Starlink Direct to Cell следующего поколения от SpaceX через собственное облачное ядро 5G. На фоне новостей, связанных с корпоративным сектором, растут акции техсектора США: Tesla - примерно на 0,3%, Nvidia - свыше 3%, Microsoft и Amazon - почти на 1%, Google - свыше 1%. Также рынки на этой неделе ожидают данных об инфляции в США, которые станут известны в пятницу. Прогнозируется, что годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 2,9% с уровня месяцем ранее в 2,7%. "Инфляция по-прежнему вызывает серьезную озабоченность", - цитирует Рейтер заявление аналитика Simcorp Мелиссы Браун (Melissa Brown). При этом эксперты опасаются замедления американской экономики. По данным минтруда, обнародованным в пятницу, безработица в США в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 22 тысячи. Показатель совпал с прогнозами аналитиков. "Это два неутешительных доклада о занятости подряд, и они, безусловно, приводят доводы об ослаблении экономики", - цитирует агентство Рейтер инвестиционного директора Cresset Capital Джека Аблина (Jack Ablin).

https://1prime.ru/20250908/lavrov-861950100.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, сша, spacex, dow jones, tesla, nasdaq composite