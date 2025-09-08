Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые рынки США открылись ростом - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250908/ssha-861972243.html
Фондовые рынки США открылись ростом
Фондовые рынки США открылись ростом - 08.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые рынки США открылись ростом
Основные фондовые индексы США открывают торги понедельника ростом, инвесторы обращают внимание на новости, связанные с технологическим сектором страны, а также... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T17:25+0300
2025-09-08T17:25+0300
рынок
индексы
торги
сша
spacex
dow jones
tesla
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cf28a4ec3540a600aaf1b543161f63f.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США открывают торги понедельника ростом, инвесторы обращают внимание на новости, связанные с технологическим сектором страны, а также ожидают макростатистических данных, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,25% - до 45 288,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос - на 0,66%, до 21 844,11 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,17%, до 6 492,67 пункта. Участники рынка в понедельник обращают внимание на корпоративные новости. Ранее один из ведущих поставщиков технологических услуг EchoStar объявил о заключении соглашения с американской частной аэрокосмической компании SpaceX. Реализация сделки позволит абонентам Boost Mobile от EchoStar получать доступ к сервису Starlink Direct to Cell следующего поколения от SpaceX через собственное облачное ядро 5G. На фоне новостей, связанных с корпоративным сектором, растут акции техсектора США: Tesla - примерно на 0,3%, Nvidia - свыше 3%, Microsoft и Amazon - почти на 1%, Google - свыше 1%. Также рынки на этой неделе ожидают данных об инфляции в США, которые станут известны в пятницу. Прогнозируется, что годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 2,9% с уровня месяцем ранее в 2,7%. "Инфляция по-прежнему вызывает серьезную озабоченность", - цитирует Рейтер заявление аналитика Simcorp Мелиссы Браун (Melissa Brown). При этом эксперты опасаются замедления американской экономики. По данным минтруда, обнародованным в пятницу, безработица в США в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 22 тысячи. Показатель совпал с прогнозами аналитиков. "Это два неутешительных доклада о занятости подряд, и они, безусловно, приводят доводы об ослаблении экономики", - цитирует агентство Рейтер инвестиционного директора Cresset Capital Джека Аблина (Jack Ablin).
https://1prime.ru/20250908/lavrov-861950100.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_d1c5ef401c6894375cecebeb0783c86a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, сша, spacex, dow jones, tesla, nasdaq composite
Рынок, Индексы, Торги, США, SpaceX, Dow Jones, Tesla, Nasdaq Composite
17:25 08.09.2025
 
Фондовые рынки США открылись ростом

Биржевые индексы США открылись ростом на новостях о технологическом секторе

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США открывают торги понедельника ростом, инвесторы обращают внимание на новости, связанные с технологическим сектором страны, а также ожидают макростатистических данных, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,25% - до 45 288,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос - на 0,66%, до 21 844,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,17%, до 6 492,67 пункта.
Участники рынка в понедельник обращают внимание на корпоративные новости. Ранее один из ведущих поставщиков технологических услуг EchoStar объявил о заключении соглашения с американской частной аэрокосмической компании SpaceX. Реализация сделки позволит абонентам Boost Mobile от EchoStar получать доступ к сервису Starlink Direct to Cell следующего поколения от SpaceX через собственное облачное ядро 5G.
На фоне новостей, связанных с корпоративным сектором, растут акции техсектора США: Tesla - примерно на 0,3%, Nvidia - свыше 3%, Microsoft и Amazon - почти на 1%, Google - свыше 1%.
Также рынки на этой неделе ожидают данных об инфляции в США, которые станут известны в пятницу. Прогнозируется, что годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 2,9% с уровня месяцем ранее в 2,7%.
"Инфляция по-прежнему вызывает серьезную озабоченность", - цитирует Рейтер заявление аналитика Simcorp Мелиссы Браун (Melissa Brown).
При этом эксперты опасаются замедления американской экономики. По данным минтруда, обнародованным в пятницу, безработица в США в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 22 тысячи. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.
"Это два неутешительных доклада о занятости подряд, и они, безусловно, приводят доводы об ослаблении экономики", - цитирует агентство Рейтер инвестиционного директора Cresset Capital Джека Аблина (Jack Ablin).
Встреча главы МИД РФ С.Лаврова со студентами и преподавателями МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Лавров оценил перспективы экономического сотрудничества с США
11:26
 
РынокИндексыТоргиСШАSpaceXDow JonesTeslaNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала