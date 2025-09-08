Наследственное дело открыли в Москве после смерти Старовойта

https://1prime.ru/20250908/starovoyt-861962751.html

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Наследственное дело открыли в Москве после смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта, выяснило РИА Новости, ознакомившись с юридическими материалами. "Старовойт Роман Владимирович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах. В них также указано, что наследственное дело ведет нотариус в Москве. Роман Старовойт был освобожден от должности министра транспорта 7 июля. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день тело Старовойта было найдено в траве недалеко от парковки в селе Ромашково Одинцовского городского округа в Подмосковье. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что основная версия – самоубийство. Согласно декларации за 2021 год в пользовании Старовойта были две квартиры площадью 55,7 и 165,1 квадратных метра и дача в 60 "квадратов". Также в долевой собственности экс-министра была 1/67 доли в нежилом помещении площадью 5164.9 квадратных метра. Помимо этого, ему принадлежал автомобиль Chrysler. Общий доход чиновника за 2021 год составил почти 7 миллионов рублей. Кроме того, в 2021 году в пользовании супруги Старовойта были квартира в 55,7 квадратных метра и дача площадью 60 "квадратов". Также в ее собственности была 1/2 доли квартиры площадью 165.1 квадратных метра. Общий доход за 2021 год жены чиновника составит 18,4 миллиона рублей. Как рассказала РИА Новости нотариус Марина Соколова, в случаях, когда наследодатель не оставил завещания или не заключил с кем-либо наследственный договор, то наследство оформляется по закону. "Очередность наследования при этом устанавливается Гражданским кодексом РФ. Так, к наследникам первой очереди относятся дети, супруг и родители наследодателя. Если их нет, идет вторая очередь - братья и сестры, дедушка и бабушка. После них - дяди и тети. И так далее. Неофициальные жены и мужья или экс-супруги наследниками по закону не являются", - прокомментировала она открытие дела в качестве эксперта.

