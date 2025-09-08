Семь российских банков снизили ставки по вкладам

https://1prime.ru/20250908/stavka-861974115.html

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. За первую неделю сентября, в ожидании заседания Центробанка в следующую пятницу, ставки по вкладам снизили семь крупных российских банков, следует из сообщения финансового маркетплейса "Финуслуги". "Из топ-20 банков семь снизили ставки по вкладам, один из банков – повысил", - говорится в сообщении. "За первые дни сентября сильнее всего в топ-20 банках снизились ставки по вкладам на полтора года (-0,41 п.п., в результате чего средняя ставка опустилась до 10,62%), меньше всего потеряли трехлетние вклады – 0,05 п.п., до 9,62%", - уточняется там. Также сообщается, что средняя ставка по трехмесячным вкладам снизилась на 0,15 п.п., по полугодовым вкладам – на 0,13 п.п., по годовым вкладам – на 0,2 п.п. По состоянию на понедельник средние ставки на эти сроки составляют 15,59%, 14,58% и 13,49% годовых соответственно. Всего же с момента последнего заседания ЦБ (25 июля) средние ставки в этих 20 крупнейших банках упали на 1,49-2,08 п.п. А среди вкладов до трех лет минимальная ставка по вкладу составляет 5,7%, максимальная – 18,5%, сообщает финансовый маркетплейс. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Следующее заседание регулятора состоится в пятницу, 12 сентября.

