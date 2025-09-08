Суд запретил Wintershall вести разбирательства против России в Гааге

https://1prime.ru/20250908/sud-861945801.html

2025-09-08T10:48+0300

2025-09-08T10:48+0300

2025-09-08T11:06+0300

экономика

россия

гаага

МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры РФ запретил немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражные разбирательства против России, связанные с ее бывшими российскими активами, в том числе уже идущее разбирательство в Гааге, а в случае нарушения - взыскать 7,5 миллиарда евро, передает корреспондент РИА Новости."Запретить компании… Wintershall Dea GmbH… продолжать или поддерживать арбитражное разбирательство против Российской Федерации… по всем вопросам, связанным с изданием указов президента Российской Федерации от 19.12.2023 № 965... и от 19.12.2023 № 966", - огласил резолютивную часть определения суда судья Владислав Сорокин.Аналогичное решение принято в отношении юридической фирмы Aurelius Cotta, представляющей немецкую компанию в Гааге, и в отношении арбитров Шарля Понсэ и Олуфунке Адекойя, слушающих дело.В случае нарушения запрета суд определил взыскать с Wintershall и Aurelius Cotta по 7,5 миллиарда евро (более 716 миллиардов рублей по текущему курсу) и такую же сумму - солидарно с двух арбитров.Суд запретил арбитрам Шарлю Понсэ и Олуфунке Адекойя "запрашивать, исследовать материалы и доказательства, проводить слушания, выносить постановления или иными способами продолжать и поддерживать арбитражное разбирательство". Ранее Генпрокуратура отказалась от требований к третьему арбитру, Хамиду Гарави, который взял самоотвод и вышел из арбитражного разбирательства в Постоянной палате третейского суда в Гааге.Как пояснил представитель Генпрокуратуры в суде, Wintershall 17 лет сотрудничала с "Газпромом", в частности, при освоении Южно-Русского и Уренгойского нефтегазовых месторождений, была оператором некоторых проектов, но в 2022 году публично отказалась от сотрудничества. В декабре 2023 года были изданы президентские указы, чтобы защитить проекты от недружественных действий немецкой компании, отметил юрист ведомства. По его словам, активы Wintershall были переданы российским компаниям.Как сообщил заявитель, в мае 2024 года Wintershall инициировала арбитражное разбирательство против России в Гааге с суммой исковых требований 7,5 миллиарда евро. По мнению ГП РФ, сформированный в Гааге состав арбитров не отвечает требованиям беспристрастности, нейтральности и независимости, поскольку состоит из лиц, "которые прямо аффилированы с враждебными по отношению к России государствами". Кроме того, само нахождение третейского суда на территории недружественного государства ограничивает РФ в процессуальных правах, подчеркнул юрист надзорного ведомства.Заинтересованные лица, в том числе Wintershall, своих представителей на заседание в понедельник не прислали.Президент России Владимир Путин в 2023 году подписал указы, согласно которым доли немецкой Wintershall и австрийской OMV в совместных предприятиях с "Газпромом" должны быть проданы новым российским собственникам.Wintershall Dea в январе 2023 года сообщила о решении полностью уйти из России. Она вместе с "Газпромом" работала в рамках нескольких совместных предприятий. Так, "Ачимгаз", где за немецкой стороной было 50%, разрабатывает участок 1А Уренгойского месторождения в Западной Сибири. "Ачим Девелопмент", в котором у Wintershall Dea 25,01%, ведет добычу на участках 4А и 5А. Наконец, "Севернефтегазпром" работает на Южно-Русском месторождении, в этом СП у компании 35%.Wintershall Dea участвовала также в проекте газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG). Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом".

