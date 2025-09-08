https://1prime.ru/20250908/sud-861952726.html

Суд отменил отказ СДМ-банку в иске к американской структуре Deutsche Bank

МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции и полностью удовлетворил иск СДМ-банка, входящего в топ-100 в России, о взыскании около 15,2 миллиона долларов (более 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу) с американской компании Deutsche Bank Trust Company Americas, дочернего предприятия немецкого Deutsche Bank. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, апелляционный суд, рассмотрев жалобу истца, отменил принятое в июне решение арбитражного суда Москвы, полностью отклонившего иск. Постановление апелляционного суда вступило в силу. Российский банк в марте 2023 года получил уведомление, что его денежные средства на корреспондентских счетах в Deutsche Bank Trust Company Americas заблокированы из-за санкций, введенных против него управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). В своем иске, поданном в сентябре 2024 года, СДМ-банк потребовал взыскать с ответчика убытки в размере заблокированных средств. Отказывая в иске, суд первой инстанции отметил, что "текущая временная невозможность выплаты ответчиком денежных средств не означает их утраты истцом" и "права истца на спорные денежные средства не прекращены". Как отмечалось в решении, "истец имеет право обратиться в OFАС с запросом о получении лицензии на выплату спорных денежных средств". При этом наличие возможности вернуть средства по процедуре, предусмотренной законодательством США путем обращения в OFAC и получения специальной разблокирующей лицензии, указал суд, "исключает вывод о том, что денежные средства были утрачены истцом и что истцу были причинены убытки в размере этих денежных средств". При этом, говорится в решении, истцом не представлено доказательств того, что он обращался за получением лицензии OFАС и что в ее предоставлении было отказано. Полный текст постановления апелляционного суда пока не опубликован. Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году.

