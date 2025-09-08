https://1prime.ru/20250908/telegram-861940414.html

МВД рассказало, как защитить аккаунт в Telegram

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Скрыть свой номер телефона, периодически проверять список устройств, имеющих доступ к аккаунту, включить двухфакторную аутентификацию необходимо, чтобы защитить профиль и данные в Telegram, рассказывает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Скройте свой номер телефона от посторонних глаз. Это обеспечит вашу приватность в общении, снизит вероятность получения сообщений от злоумышленников и нежелательной рассылки от незнакомцев. Здесь, в разделе "Конфиденциальность" - "Номер телефона", можно выбрать, кто может найти вас в Telegram по номеру телефона: все пользователи или только контакты из вашей телефонной книги", - говорится в материалах, опубликованных в Telegram-канале управления. Правоохранители рассказывают, что также необходимо периодически проверять список устройств, имеющих доступ к аккаунту. Так, если в разделе "Устройства" есть активное подключение с неизвестного девайса, то необходимо удалить его, завершив сеанс, если сеанс неактивен можно выставить автоматическое завершение сеансов: при потере устройства аккаунт перестанет быть активным спустя выбранное время. "Включите двухфакторную аутентификацию. В "Настройках" в разделе "Конфиденциальность" установите "Облачный пароль". Его нужно будет вводить каждый раз при входе в аккаунт с нового устройства в дополнение к коду из смс. Облачный пароль обезопасит учётную запись от мошенников, даже если они завладеют вашим устройством или номером телефона", - рассказывают в управлении. Также правоохранители советуют не хранить во вкладке "Избранное" важные сведения, например, сканы документов, сообщения с паролями и логинами, банковские реквизиты, приватные фотографии. В МВД отмечают, что мошенники знают, что многие пользователи используют эту вкладку для хранения данных, поэтому при взломе аккаунта в первую очередь смотрят ее. "Запретите незнакомцам звонить вам в Telegram. В разделе "Конфиденциальность" возможно ограничить круг пользователей, которые могут звонить вам. Например, можно оставить такую опцию только для людей, которые есть в ваших контактах. Теперь мошенники, которые могут выдавать себя за ваших близких или коллег, размещая в профиле их имена и фото, не дозвонятся до вас", - говорит в сообщении. Кроме того, в МВД дали рекомендации по защите аккаунта. Так, никому нельзя сообщать код подтверждения для входа от Telegram, не следует переходить по ссылкам от незнакомцев, а сообщения со ссылками от близких необходимо перепроверять, нужно проявлять бдительность к сообщениям с просьбой скачать какой-либо файл, также нужно игнорировать сайты и ресурсы, требующие авторизацию через Telegram. "Периодически обновляйте пароль от учетной записи. Не пересылайте личные и финансовые данные в Telegram. Регулярно очищайте кэш, который может хранить в себе чувствительную информацию", - отметили в управлении. Правоохранители также напомнили, что с 1 июня 2025 года госорганам и финансовым организациям запрещено использовать зарубежные мессенджеры для общения с гражданами. Отмечается, что это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за работников этих организаций.

