МВД рассказало, как защитить аккаунт в Telegram - 08.09.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало, как защитить аккаунт в Telegram
2025-09-08T08:52+0300
2025-09-08T08:52+0300
технологии
общество
россия
telegram
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/82760/20/827602034_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_53fc150f1f7e640e79169215dcd081f2.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ.
технологии, общество, россия, telegram, мвд
Технологии, Общество , РОССИЯ, Telegram, МВД
08:52 08.09.2025
 
МВД рассказало, как защитить аккаунт в Telegram

МВД рассказало о настройках, которые защитят профиль и данные в Telegram

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк%Логотип мессенджера Telegram
%Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Скрыть свой номер телефона, периодически проверять список устройств, имеющих доступ к аккаунту, включить двухфакторную аутентификацию необходимо, чтобы защитить профиль и данные в Telegram, рассказывает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Скройте свой номер телефона от посторонних глаз. Это обеспечит вашу приватность в общении, снизит вероятность получения сообщений от злоумышленников и нежелательной рассылки от незнакомцев. Здесь, в разделе "Конфиденциальность" - "Номер телефона", можно выбрать, кто может найти вас в Telegram по номеру телефона: все пользователи или только контакты из вашей телефонной книги", - говорится в материалах, опубликованных в Telegram-канале управления.
Правоохранители рассказывают, что также необходимо периодически проверять список устройств, имеющих доступ к аккаунту. Так, если в разделе "Устройства" есть активное подключение с неизвестного девайса, то необходимо удалить его, завершив сеанс, если сеанс неактивен можно выставить автоматическое завершение сеансов: при потере устройства аккаунт перестанет быть активным спустя выбранное время.
"Включите двухфакторную аутентификацию. В "Настройках" в разделе "Конфиденциальность" установите "Облачный пароль". Его нужно будет вводить каждый раз при входе в аккаунт с нового устройства в дополнение к коду из смс. Облачный пароль обезопасит учётную запись от мошенников, даже если они завладеют вашим устройством или номером телефона", - рассказывают в управлении.
Также правоохранители советуют не хранить во вкладке "Избранное" важные сведения, например, сканы документов, сообщения с паролями и логинами, банковские реквизиты, приватные фотографии. В МВД отмечают, что мошенники знают, что многие пользователи используют эту вкладку для хранения данных, поэтому при взломе аккаунта в первую очередь смотрят ее.
"Запретите незнакомцам звонить вам в Telegram. В разделе "Конфиденциальность" возможно ограничить круг пользователей, которые могут звонить вам. Например, можно оставить такую опцию только для людей, которые есть в ваших контактах. Теперь мошенники, которые могут выдавать себя за ваших близких или коллег, размещая в профиле их имена и фото, не дозвонятся до вас", - говорит в сообщении.
Кроме того, в МВД дали рекомендации по защите аккаунта. Так, никому нельзя сообщать код подтверждения для входа от Telegram, не следует переходить по ссылкам от незнакомцев, а сообщения со ссылками от близких необходимо перепроверять, нужно проявлять бдительность к сообщениям с просьбой скачать какой-либо файл, также нужно игнорировать сайты и ресурсы, требующие авторизацию через Telegram.
"Периодически обновляйте пароль от учетной записи. Не пересылайте личные и финансовые данные в Telegram. Регулярно очищайте кэш, который может хранить в себе чувствительную информацию", - отметили в управлении.
Правоохранители также напомнили, что с 1 июня 2025 года госорганам и финансовым организациям запрещено использовать зарубежные мессенджеры для общения с гражданами. Отмечается, что это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за работников этих организаций.
