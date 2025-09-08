https://1prime.ru/20250908/toplivo-861962949.html
Атомное топливо для блока АЭС "Аккую" в Турции завезли в конце 2024 года
Атомное топливо для блока АЭС "Аккую" в Турции завезли в конце 2024 года
Атомное топливо для энергоблока №2 АЭС "Аккую" в Турции завезли в конце 2024 года, сообщается в годовом отчете "Росатома". | 08.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Атомное топливо для энергоблока №2 АЭС "Аккую" в Турции завезли в конце 2024 года, сообщается в годовом отчете "Росатома". "Несмотря на санкционные ограничения, продолжалась реализация проекта сооружения АЭС "Аккую". Приоритет отдавался выполнению пусконаладочных работ на первом энергоблоке. В конце 2024 года состоялся завоз свежего ядерного топлива для энергоблока № 2", - говорится в отчете. В отчете также отмечается, что параллельно велся диалог с партнерами по формированию нормативно-правовой основы для сооружения на новой площадке в Турции еще одной АЭС с реакторами российского дизайна. В Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1,2 тысячи мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
