Товарооборот Китая и России сократился за восемь месяцев

2025-09-08T08:22+0300
2025-09-08T08:22+0300
2025-09-08T08:22+0300
ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России по итогам первых восьми месяцев 2025 года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 143,766 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. По данным таможни, Китай за январь - август ввез в Россию товаров на 64,776 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 9,7%. Поставки из РФ в КНР сократились на 9,1%, составив 78,990 миллиарда долларов. В августе товарооборот двух стран составил 17,902 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 9,356 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 8,546 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
