Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот Китая и США снизился в 2025 году - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250908/tovarooborot-861938542.html
Товарооборот Китая и США снизился в 2025 году
Товарооборот Китая и США снизился в 2025 году - 08.09.2025, ПРАЙМ
Товарооборот Китая и США снизился в 2025 году
Товарооборот Китая и CША по итогам первых восьми месяцев 2025 года снизился на 14,4% в годовом выражении, составив 380,064 миллиарда долларов, свидетельствуют... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T08:23+0300
2025-09-08T08:23+0300
экономика
россия
китай
сша
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША по итогам первых восьми месяцев 2025 года снизился на 14,4% в годовом выражении, составив 380,064 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. Несмотря на продолжающуюся торговую войну, США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в январе - августе сократился в годовом выражении на 15,5% и составил 282,955 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 97,109 миллиарда долларов, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В августе уровень товарооборота двух стран составил 42,889 миллиарда долларов: США ввезли в Китай товаров на 11,285 миллиарда долларов, Китай в США - на 31,604 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление. По итогам 2024 года товарооборот Китая и CША вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20250905/gaz-861815982.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, сша, ес
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, ЕС
08:23 08.09.2025
 
Товарооборот Китая и США снизился в 2025 году

Товарооборот Китая и США в 2025 году снизился на 14,4%

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© AFP / Wang Zhao
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША по итогам первых восьми месяцев 2025 года снизился на 14,4% в годовом выражении, составив 380,064 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
Несмотря на продолжающуюся торговую войну, США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в январе - августе сократился в годовом выражении на 15,5% и составил 282,955 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 97,109 миллиарда долларов, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В августе уровень товарооборота двух стран составил 42,889 миллиарда долларов: США ввезли в Китай товаров на 11,285 миллиарда долларов, Китай в США - на 31,604 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление.
По итогам 2024 года товарооборот Китая и CША вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Россия и Китай подписали соглашение, которое озаботит США, пишут СМИ
5 сентября, 05:19
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙСШАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала