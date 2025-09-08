Товарооборот Китая и США снизился в 2025 году

https://1prime.ru/20250908/tovarooborot-861938542.html

ПЕКИН, 8 сен - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША по итогам первых восьми месяцев 2025 года снизился на 14,4% в годовом выражении, составив 380,064 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. Несмотря на продолжающуюся торговую войну, США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в январе - августе сократился в годовом выражении на 15,5% и составил 282,955 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 97,109 миллиарда долларов, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В августе уровень товарооборота двух стран составил 42,889 миллиарда долларов: США ввезли в Китай товаров на 11,285 миллиарда долларов, Китай в США - на 31,604 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление. По итогам 2024 года товарооборот Китая и CША вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.

