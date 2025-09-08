https://1prime.ru/20250908/tsb-861966207.html

ЦБ обновил сценарии стресс-тестирования НПФ

2025-09-08T15:57+0300

банк россии

финансы

россия

банки

нпф

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Банк России обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), они будут применяться с 30 сентября, а публиковаться - заранее, говорится в сообщении регулятора. "Банк России обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), они будут применяться с 30 сентября 2025 года. Сценарии направлены на оценку устойчивости фондов в случае неблагоприятного изменения экономической ситуации. В то же время они предполагают последующее плавное восстановление доходностей государственных облигаций и достижение цели по инфляции",- сообщил ЦБ. ЦБ РФ по итогам консультаций с саморегулируемой организацией (СРО), объединяющей НПФ, принял решение публиковать сценарии заранее, до их применения фондами. "Это поможет улучшить качество оценки рисков участниками рынка и повысить предсказуемость деятельности регулятора", - отмечают в ЦБ. "Банк России и СРО Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов продолжат совместную работу, направленную на снижение модельного риска при проведении стресс-тестирования", - говорится в сообщении.

финансы, россия, банки, нпф