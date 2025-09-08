Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ обновил сценарии стресс-тестирования НПФ
Новости
финансы, россия, банки, нпф
Банк России, Финансы, РОССИЯ, Банки, НПФ
15:57 08.09.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Банк России обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), они будут применяться с 30 сентября, а публиковаться - заранее, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), они будут применяться с 30 сентября 2025 года. Сценарии направлены на оценку устойчивости фондов в случае неблагоприятного изменения экономической ситуации. В то же время они предполагают последующее плавное восстановление доходностей государственных облигаций и достижение цели по инфляции",- сообщил ЦБ.
ЦБ РФ по итогам консультаций с саморегулируемой организацией (СРО), объединяющей НПФ, принял решение публиковать сценарии заранее, до их применения фондами. "Это поможет улучшить качество оценки рисков участниками рынка и повысить предсказуемость деятельности регулятора", - отмечают в ЦБ.
"Банк России и СРО Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов продолжат совместную работу, направленную на снижение модельного риска при проведении стресс-тестирования", - говорится в сообщении.
Банк РоссииФинансыРОССИЯБанкиНПФ
 
 
