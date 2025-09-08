https://1prime.ru/20250908/tsod-861980053.html

В России построят восемь центров обработки данных

В России построят восемь центров обработки данных

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство России включило строительство восьми центров обработки данных (ЦОД) в комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года - общее число серверных стоек в них составит превысит 10 тысяч, следует из документа. Так, до 2026 года должно быть завершено строительство первой и второй очереди дата-центра "Кей Поинт Екатеринбург", а также центра обработки данных "Санкт-Петербург 2" - оно началось в 2024 году. В них будут размещены 880 и 850 стоек соответственно. В период 2025-2026 года должны быть построены ЦОД "Кей Поинт Санкт-Петербург" на 1650 стоек и "Кей Поинт Ростов-на-Дону" на 880 стоек. В 2027 году должно начаться строительство дата-центров "Иннополис-2" на 1000 стоек (завершится в 2030 году) и "Кселент-2" на 2100 стоек (продлится до 2031 года). К 2029 году должно закончиться строительство ДЦ "Юрловский", где разместится 1900 стоек - оно началось в 2021 году. Также в плане значится дата-центр "Удомля-3" на 820 стоек, строительство которого проходило в сроки 2023-2025 годы - "РТК-ЦОД" ввело его в эксплуатацию в июне. Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило комплексный план создания инфраструктуры на период до 2036 года, в рамках которого предстоит реконструировать около 4,5 тысячи километров железнодорожных путей, более 2 тысяч километров автодорог, а также модернизировать социальные объекты и аэропортовые комплексы. Кроме того, как отметил российский премьер, планируется обновление 40 медицинских организаций и исследовательских центров, возведение десятков университетских кампусов. Запланировано строительство и многих других важных объектов инфраструктуры.

