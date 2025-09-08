Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Турции ожидают замедления инфляции в 2025 году - 08.09.2025, ПРАЙМ
Власти Турции ожидают замедления инфляции в 2025 году
Власти Турции ожидают замедления инфляции в 2025 году - 08.09.2025, ПРАЙМ
Власти Турции ожидают замедления инфляции в 2025 году
Власти Турции ожидают замедления инфляции до 28,5% в 2025 году, 16% в 2026 году и девяти - в 2027 году, сообщил вице-президент республики Джевдет Йылмаз на... | 08.09.2025, ПРАЙМ
АНКАРА, 8 сен - ПРАЙМ. Власти Турции ожидают замедления инфляции до 28,5% в 2025 году, 16% в 2026 году и девяти - в 2027 году, сообщил вице-президент республики Джевдет Йылмаз на церемонии запуска среднесрочной экономической программы властей на 2026-2028 годы. Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 32,95% с 33,52% в июле, сообщил ранее в среду Институт статистики страны (TUIK). Группа независимых экономистов (ENAG) в свою очередь сообщила, что индекс потребительских цен в августе вырос на 3,23% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовой темп роста инфляции составил 65,49%. "Мы ожидаем, что инфляция снизится до 28,5% в 2025 году, 16% в 2026 году, 9% в 2027 году и 8% в 2028 году, а к концу программы окончательно опустится до однозначного уровня", - сказал министр на церемонии. Власти ожидают национальный доход в 1,9 триллиона долларов в 2028 году, сообщил Йылмаз. "Доход на душу населения вырастет до 21 тысячи долларов, экспорт превысит 300 миллиардов долларов, доходы от туризма достигнут 75 миллиардов долларов, уровень безработицы впервые будет ниже 8%, и, самое главное, будет обеспечена постоянная ценовая стабильность с однозначной инфляцией", - отметил он. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она демонстрирует снижение каждый месяц.
10:28 08.09.2025
 
Власти Турции ожидают замедления инфляции в 2025 году

Власти Турции ожидают замедления инфляции до 28,5% в 2025 году

Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Резервные активы ЦБ Турции достигли исторического рекорда
4 сентября, 15:38
 
Заголовок открываемого материала