Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
“Мало не покажется”: экс-премьер Украины раскрыл, что ожидает Киев - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250908/ukraina-861934373.html
“Мало не покажется”: экс-премьер Украины раскрыл, что ожидает Киев
“Мало не покажется”: экс-премьер Украины раскрыл, что ожидает Киев - 08.09.2025, ПРАЙМ
“Мало не покажется”: экс-премьер Украины раскрыл, что ожидает Киев
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимира Зеленского и его соратников может ожидать... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T01:50+0300
2025-09-08T01:50+0300
общество
украина
владимир зеленский
николай азаров
сбу
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861866934_0:99:1040:684_1920x0_80_0_0_0564d8be1d5b98933fdf76ccd5eb7ab4.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимира Зеленского и его соратников может ожидать месть от затравленных граждан."Карательная система киевского режима сейчас сдерживает все протестные и мстительно-недовольные настроения, существующие внутри Украины. Но стоит только отпустить, знаете, сколько появится мстителей?! &lt;…&gt; Киевскому режиму мало не покажется — всем тем, кто сейчас защищен полицией, СБУ и так далее", — написал он.Политик подчеркнул, что в стране огромное количество людей настроено против режима Зеленского.Последние крупные протесты на Украине произошли в конце июля после того, как глава киевского режима подписал законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В ответ на возникшие беспорядки Зеленский заявил, что согласовал противоположную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств, и вскоре подписал ее после принятия в Раде.
https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html
https://1prime.ru/20250831/nato-861519777.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861866934_0:2:1040:782_1920x0_80_0_0_400fcd269941918784206d36b89e2894.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, владимир зеленский, николай азаров, сбу, рада
Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, Николай Азаров, СБУ, Рада
01:50 08.09.2025
 
“Мало не покажется”: экс-премьер Украины раскрыл, что ожидает Киев

Экс-премьер Украины Азаров: киевский режим ждет народная месть

© Фото : соцсетиАкция протеста в Киеве
Акция протеста в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Акция протеста в Киеве. Архивное фото
© Фото : соцсети
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимира Зеленского и его соратников может ожидать месть от затравленных граждан.
"Карательная система киевского режима сейчас сдерживает все протестные и мстительно-недовольные настроения, существующие внутри Украины. Но стоит только отпустить, знаете, сколько появится мстителей?! <…> Киевскому режиму мало не покажется — всем тем, кто сейчас защищен полицией, СБУ и так далее", — написал он.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
Политик подчеркнул, что в стране огромное количество людей настроено против режима Зеленского.
Последние крупные протесты на Украине произошли в конце июля после того, как глава киевского режима подписал законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В ответ на возникшие беспорядки Зеленский заявил, что согласовал противоположную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств, и вскоре подписал ее после принятия в Раде.
Эмблема НАТО - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
В США предупредили о последствиях ввода войск НАТО на Украину
31 августа, 03:24
 
ОбществоУКРАИНАВладимир ЗеленскийНиколай АзаровСБУРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала