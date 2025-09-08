https://1prime.ru/20250908/ukraina-861934373.html
“Мало не покажется”: экс-премьер Украины раскрыл, что ожидает Киев
2025-09-08T01:50+0300
общество
украина
владимир зеленский
николай азаров
сбу
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861866934_0:99:1040:684_1920x0_80_0_0_0564d8be1d5b98933fdf76ccd5eb7ab4.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимира Зеленского и его соратников может ожидать месть от затравленных граждан."Карательная система киевского режима сейчас сдерживает все протестные и мстительно-недовольные настроения, существующие внутри Украины. Но стоит только отпустить, знаете, сколько появится мстителей?! <…> Киевскому режиму мало не покажется — всем тем, кто сейчас защищен полицией, СБУ и так далее", — написал он.Политик подчеркнул, что в стране огромное количество людей настроено против режима Зеленского.Последние крупные протесты на Украине произошли в конце июля после того, как глава киевского режима подписал законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В ответ на возникшие беспорядки Зеленский заявил, что согласовал противоположную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств, и вскоре подписал ее после принятия в Раде.
украина
