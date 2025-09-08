https://1prime.ru/20250908/ukraina-861934373.html

“Мало не покажется”: экс-премьер Украины раскрыл, что ожидает Киев

“Мало не покажется”: экс-премьер Украины раскрыл, что ожидает Киев - 08.09.2025, ПРАЙМ

“Мало не покажется”: экс-премьер Украины раскрыл, что ожидает Киев

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.

общество

украина

владимир зеленский

николай азаров

сбу

рада

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимира Зеленского и его соратников может ожидать месть от затравленных граждан."Карательная система киевского режима сейчас сдерживает все протестные и мстительно-недовольные настроения, существующие внутри Украины. Но стоит только отпустить, знаете, сколько появится мстителей?! <…> Киевскому режиму мало не покажется — всем тем, кто сейчас защищен полицией, СБУ и так далее", — написал он.Политик подчеркнул, что в стране огромное количество людей настроено против режима Зеленского.Последние крупные протесты на Украине произошли в конце июля после того, как глава киевского режима подписал законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В ответ на возникшие беспорядки Зеленский заявил, что согласовал противоположную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств, и вскоре подписал ее после принятия в Раде.

украина

2025

Новости

общество , украина, владимир зеленский, николай азаров, сбу, рада