Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия хотела бы избежать вступления Украины в ЕС, заявил Сийярто - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250908/ukraina-861957301.html
Венгрия хотела бы избежать вступления Украины в ЕС, заявил Сийярто
Венгрия хотела бы избежать вступления Украины в ЕС, заявил Сийярто - 08.09.2025, ПРАЙМ
Венгрия хотела бы избежать вступления Украины в ЕС, заявил Сийярто
Прием Украины в Евросоюз будет означать втягивание всего сообщества в конфликт, Венгрия хотела бы этого избежать, заявил венгерский министр иностранных дел и... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T13:41+0300
2025-09-08T13:41+0300
политика
общество
украина
венгрия
киев
петер сийярто
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b3a70e74936ba355a03a1907d2b39ad.jpg
БУДАПЕШТ, 8 сен - ПРАЙМ. Прием Украины в Евросоюз будет означать втягивание всего сообщества в конфликт, Венгрия хотела бы этого избежать, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Потому что если фон дер Ляйен с единомышленниками хотят отправить европейских солдат на Украину, хотя Украина ещё не является членом ЕС, давайте подумаем: что произойдёт, если они втянут Украину, которая находится в состоянии войны, в ЕС? Это будет означать, что в ЕС втянут и войну. И тогда мы тоже будем участвовать в войне. Вот чего мы не хотим", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". Министр напомнил, что в ЕС уже давно продвигают идею расширения миссии по подготовке украинских военных европейскими инструкторами и переноса ее на территорию Украины. "Оттуда останется только шаг до того, чтобы отправить с ними военных, то, другое и третье", - отметил Сийярто. По его словам, поведение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая "последние полторы недели объезжала страны ЕС, граничащие с Белоруссией и Россией, и практически везде с нарастающим энтузиазмом заявляла, что наступает время отправки на Украину международных войск под видом гарантий безопасности", не ведет "в направлении мира". Премьер Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://1prime.ru/20250906/slovakiya-861892860.html
украина
венгрия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ce77c2bdd6285232c09f4adc64f15f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, венгрия, киев, петер сийярто, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, ес
Политика, Общество , УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
13:41 08.09.2025
 
Венгрия хотела бы избежать вступления Украины в ЕС, заявил Сийярто

Сийярто: прием Украины в ЕС будет означать вовлечение сообщества в конфликт

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 8 сен - ПРАЙМ. Прием Украины в Евросоюз будет означать втягивание всего сообщества в конфликт, Венгрия хотела бы этого избежать, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Потому что если фон дер Ляйен с единомышленниками хотят отправить европейских солдат на Украину, хотя Украина ещё не является членом ЕС, давайте подумаем: что произойдёт, если они втянут Украину, которая находится в состоянии войны, в ЕС? Это будет означать, что в ЕС втянут и войну. И тогда мы тоже будем участвовать в войне. Вот чего мы не хотим", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
Министр напомнил, что в ЕС уже давно продвигают идею расширения миссии по подготовке украинских военных европейскими инструкторами и переноса ее на территорию Украины. "Оттуда останется только шаг до того, чтобы отправить с ними военных, то, другое и третье", - отметил Сийярто.
По его словам, поведение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая "последние полторы недели объезжала страны ЕС, граничащие с Белоруссией и Россией, и практически везде с нарастающим энтузиазмом заявляла, что наступает время отправки на Украину международных войск под видом гарантий безопасности", не ведет "в направлении мира".
Премьер Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Одна из партий в Словакии выразила несогласие с членством Украины в ЕС
6 сентября, 17:46
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАВЕНГРИЯКиевПетер СийяртоВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала