В Киеве призвали запастись пауэрбанками и фонарями на случай блэкаута

МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко не исключил отключения света этой осенью и призвал сограждан запастись пауэрбанками, фонариками и нескоропортящейся едой. Депутат Рады Марьяна Безуглая ранее призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме. "Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает… Пока не расслабляемся, я рекомендую населению и бизнесу быть готовыми к разным сценариям. Населению: запастись, если еще вдруг не приобрели, пауэрбанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся; продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время; держите дома запас воды и продуктов, которые не портятся быстро", - написал Коваленко в социальной сети Facebook*.Представителям бизнеса Коваленко рекомендовал провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие резервные источники питания, которые использовались при отключении света. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Депутат Рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

