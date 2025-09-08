https://1prime.ru/20250908/ukraina-861961165.html
В Киеве призвали запастись пауэрбанками и фонарями на случай блэкаута
В Киеве призвали запастись пауэрбанками и фонарями на случай блэкаута - 08.09.2025, ПРАЙМ
В Киеве призвали запастись пауэрбанками и фонарями на случай блэкаута
Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко не исключил отключения света этой осенью и призвал сограждан запастись... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T14:57+0300
2025-09-08T14:57+0300
2025-09-08T14:57+0300
энергетика
украина
рф
рада
forbes
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко не исключил отключения света этой осенью и призвал сограждан запастись пауэрбанками, фонариками и нескоропортящейся едой. Депутат Рады Марьяна Безуглая ранее призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме. "Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает… Пока не расслабляемся, я рекомендую населению и бизнесу быть готовыми к разным сценариям. Населению: запастись, если еще вдруг не приобрели, пауэрбанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся; продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время; держите дома запас воды и продуктов, которые не портятся быстро", - написал Коваленко в социальной сети Facebook*.Представителям бизнеса Коваленко рекомендовал провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие резервные источники питания, которые использовались при отключении света. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Депутат Рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20250908/ukraina-861957301.html
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, рф, рада, forbes
Энергетика, УКРАИНА, РФ, Рада, Forbes
В Киеве призвали запастись пауэрбанками и фонарями на случай блэкаута
В Киеве призвали граждан запастись пауэрбанками и фонарями на случай блэкаута
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко не исключил отключения света этой осенью и призвал сограждан запастись пауэрбанками, фонариками и нескоропортящейся едой.
Депутат Рады Марьяна Безуглая ранее призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме.
"Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает… Пока не расслабляемся, я рекомендую населению и бизнесу быть готовыми к разным сценариям. Населению: запастись, если еще вдруг не приобрели, пауэрбанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся; продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время; держите дома запас воды и продуктов, которые не портятся быстро", - написал Коваленко в социальной сети Facebook*.
Представителям бизнеса Коваленко рекомендовал провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие резервные источники питания, которые использовались при отключении света.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Депутат Рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Венгрия хотела бы избежать вступления Украины в ЕС, заявил Сийярто