В России снизилось производство грузовых вагонов

В России снизилось производство грузовых вагонов

2025-09-08T20:05+0300

бизнес

россия

росстат

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-августе 2025 года, по предварительным данным, снизилось на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 37,9 тысячи единиц, следует из данных Объединения производителей железнодорожной техники (ОПЖТ). В том числе, согласно статистическим данным ОПЖТ, выпуск вагонов с осевой нагрузкой вырос на 2,1% - до 13,4 тысячи единиц. Производство грузовых вагонов в России в 2024 году выросло на 17,2% - до 74,9 тысячи единиц, сообщал ранее Росстат.

