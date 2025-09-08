Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизилось производство грузовых вагонов - 08.09.2025
В России снизилось производство грузовых вагонов
В России снизилось производство грузовых вагонов
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-августе 2025 года, по предварительным данным, снизилось на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 37,9 тысячи единиц, следует из данных Объединения производителей железнодорожной техники (ОПЖТ). В том числе, согласно статистическим данным ОПЖТ, выпуск вагонов с осевой нагрузкой вырос на 2,1% - до 13,4 тысячи единиц. Производство грузовых вагонов в России в 2024 году выросло на 17,2% - до 74,9 тысячи единиц, сообщал ранее Росстат.
20:05 08.09.2025
 
В России снизилось производство грузовых вагонов

Производство грузовых вагонов в России в январе-августе снизилось на 20,7%

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-августе 2025 года, по предварительным данным, снизилось на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 37,9 тысячи единиц, следует из данных Объединения производителей железнодорожной техники (ОПЖТ).
В том числе, согласно статистическим данным ОПЖТ, выпуск вагонов с осевой нагрузкой вырос на 2,1% - до 13,4 тысячи единиц.
Производство грузовых вагонов в России в 2024 году выросло на 17,2% - до 74,9 тысячи единиц, сообщал ранее Росстат.
Заголовок открываемого материала