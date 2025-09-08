https://1prime.ru/20250908/valyuta-861973732.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 9 сентября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 9 сентября - 08.09.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 9 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 0,09 копейки - до 11,4746 рубля, доллара - на 78,41 копейки, до 82,3397 рубля, евро - на | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T17:58+0300
2025-09-08T17:58+0300
2025-09-08T17:58+0300
экономика
банк россии
рынок
евро
доллар
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 0,09 копейки - до 11,4746 рубля, доллара - на 78,41 копейки, до 82,3397 рубля, евро - на 1,09 рубля, до 96,5691 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20250908/tsb-861966207.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, рынок, евро, доллар, юань
Экономика, Банк России, Рынок, евро, доллар, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 9 сентября
Официальный курс юаня на вторник - 11,47 руб, доллара - 82,34 руб, евро - 96,57 руб
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 0,09 копейки - до 11,4746 рубля, доллара - на 78,41 копейки, до 82,3397 рубля, евро - на 1,09 рубля, до 96,5691 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ обновил сценарии стресс-тестирования НПФ