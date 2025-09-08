https://1prime.ru/20250908/vokzal-861982847.html

Ремонт вокзала Великого Новгорода планируется закончить в 2027 году

2025-09-08T23:32+0300

бизнес

новгородская область

ржд

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сен - ПРАЙМ. Ремонт железнодорожного вокзала Великого Новгорода и прилегающей к нему площади планируется завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в понедельник на аппаратном совещании в мэрии обсудили перспективы развития Великого Новгорода с участием врио губернатора Новгородской области Александра Дронова. Первый вице-губернатор Евгений Богданов сообщил, что ОАО "РЖД" уже приступило к обновлению железнодорожного вокзала областного центра. "Основные работы начнутся в 2026 году. На привокзальном комплексе запланировано выполнить ремонт внутренних помещений и восстановить исторический облик здания, а также провести благоустройство прилегающей территории, в том числе с адаптацией для маломобильных групп населения. Работы планируется завершить в 2027 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что Дронов поручил мэру города Александру Розбауму комплексно подойти к благоустройству на привокзальной площади и в дальнейшем отремонтировать бульвар, ведущий от вокзала к туристическому маршруту. "Подумать о дальнейшей реконструкции Воскресенского бульвара, чтобы наши жители и гости города, выходя из благоустроенного вокзала, попадали сразу на тот туристический маршрут, который они могут пройти до сердца нашего города – Кремля или Ярославова Дворища и дальше до улицы Ильина", – приводит пресс-служба слова Дронова. Железнодорожный вокзал в Великом Новгороде был построен в середине XX века на месте одноэтажного деревянного вокзала, сгоревшего в годы нацисткой оккупации города. Автором проекта стал крупный теоретик и практик железнодорожного строительства Игорь Явейн. Архитектор несколько раз перерабатывал проект, пока не нашёл необходимого решения, созвучного как с памятниками древнерусского зодчества, так и архитектурой русского авангарда 1920-х годов. Здание вокзала включено в список городских памятников архитектуры. В последний раз его ремонтировали в 2019 году.

