Лавров проведет в Москве встречу с президентом Республики Сербской
2025-09-08T12:40+0300
политика
россия
республика сербская
босния и герцеговина
сергей лавров
милорад додик
мид рф
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Москве 9 сентября, в ходе встречи стороны обсудят актуальные вопросы укрепления партнерства с республикой, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах, сообщает МИД РФ. "На 9 сентября в Москве запланирована встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с президентом Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Предполагается обсудить актуальные вопросы укрепления партнерства с Республикой Сербской, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах. Политический диалог с Республикой Сербской носит интенсивный и ритмичный характер", - говорится в сообщении.
республика сербская
босния и герцеговина
"На 9 сентября в Москве запланирована встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с президентом Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Предполагается обсудить актуальные вопросы укрепления партнерства с Республикой Сербской, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах. Политический диалог с Республикой Сербской носит интенсивный и ритмичный характер", - говорится в сообщении.
