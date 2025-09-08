Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров проведет в Москве встречу с президентом Республики Сербской - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250908/vstrecha-861953710.html
Лавров проведет в Москве встречу с президентом Республики Сербской
Лавров проведет в Москве встречу с президентом Республики Сербской - 08.09.2025, ПРАЙМ
Лавров проведет в Москве встречу с президентом Республики Сербской
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Москве 9 сентября, в ходе встречи стороны... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T12:40+0300
2025-09-08T12:40+0300
политика
россия
республика сербская
босния и герцеговина
сергей лавров
милорад додик
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Москве 9 сентября, в ходе встречи стороны обсудят актуальные вопросы укрепления партнерства с республикой, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах, сообщает МИД РФ. "На 9 сентября в Москве запланирована встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с президентом Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Предполагается обсудить актуальные вопросы укрепления партнерства с Республикой Сербской, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах. Политический диалог с Республикой Сербской носит интенсивный и ритмичный характер", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250908/lavrov-861951138.html
республика сербская
босния и герцеговина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_2026a2d7463bee73542a9f67aba28e07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, республика сербская, босния и герцеговина, сергей лавров, милорад додик, мид рф
Политика, РОССИЯ, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Сергей Лавров, Милорад Додик, МИД РФ
12:40 08.09.2025
 
Лавров проведет в Москве встречу с президентом Республики Сербской

Лавров проведет в Москве встречу с президентом Республики Сербской Додиком

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран "Сахельской тройки"
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран Сахельской тройки - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Москве 9 сентября, в ходе встречи стороны обсудят актуальные вопросы укрепления партнерства с республикой, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах, сообщает МИД РФ.
"На 9 сентября в Москве запланирована встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с президентом Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Предполагается обсудить актуальные вопросы укрепления партнерства с Республикой Сербской, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах. Политический диалог с Республикой Сербской носит интенсивный и ритмичный характер", - говорится в сообщении.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Россия и США могут сотрудничать в сфере ИИ, заявил Лавров
11:34
 
ПолитикаРОССИЯРеспублика СербскаяБосния и ГерцеговинаСергей ЛавровМилорад ДодикМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала