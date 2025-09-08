https://1prime.ru/20250908/vstrecha-861953710.html

Лавров проведет в Москве встречу с президентом Республики Сербской

Лавров проведет в Москве встречу с президентом Республики Сербской - 08.09.2025, ПРАЙМ

Лавров проведет в Москве встречу с президентом Республики Сербской

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Москве 9 сентября, в ходе встречи стороны... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T12:40+0300

2025-09-08T12:40+0300

2025-09-08T12:40+0300

политика

россия

республика сербская

босния и герцеговина

сергей лавров

милорад додик

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5cb870e07e55531283779798f0bf07e6.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Москве 9 сентября, в ходе встречи стороны обсудят актуальные вопросы укрепления партнерства с республикой, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах, сообщает МИД РФ. "На 9 сентября в Москве запланирована встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с президентом Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Предполагается обсудить актуальные вопросы укрепления партнерства с Республикой Сербской, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах. Политический диалог с Республикой Сербской носит интенсивный и ритмичный характер", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250908/lavrov-861951138.html

республика сербская

босния и герцеговина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, республика сербская, босния и герцеговина, сергей лавров, милорад додик, мид рф