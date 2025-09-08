https://1prime.ru/20250908/yuan-861944154.html

Юань открыл торги 8 сентября ростом

Юань открыл торги 8 сентября ростом

Курс китайской валюты в начале торгов понедельника растет до 11,46 рубля, следует из данных Московской биржи. | 08.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов понедельника растет до 11,46 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск рос на 6 копеек, до 11,46 рубля.

