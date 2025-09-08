https://1prime.ru/20250908/yuan-861958442.html
Курс юаня на Московской бирже превысил 11,50 рубля
экономика
юань
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в ходе торгов понедельника усилил рост и превысил отметку в 11,50 рубля, что произошло впервые почти за шесть недель, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.47 мск растёт на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,50 рубля, а минутами ранее он повышался до 11,5025 рубля - максимума с 29 июля.
