Курс юаня к рублю продолжает расти пятую сессию подряд

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник растет пятую сессию подряд, обновляя максимумы более чем за месяц – в районе 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.43 мск рос на 11 копеек (+0,9%), до 11,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,42-11,51 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,23 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,144 против 7,13 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,2%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,99 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в начале недели растет по отношению к рублю вот уже пятую торговую сессию подряд, закрепляясь на уровне 11,5 рубля. Таким образом, курс обновляет максимумы с конца июля. "В понедельник российский рубль быстро дешевеет. На этой неделе банки и крупные инвесторы явно проявляют больше активности. Ключевое событие этой недели пройдет в пятницу, 12 сентября. Тогда ЦБ примет решение по ставке и сократит ее, вероятно, на 200 базисных пунктов, до 16% годовых с текущих 18%. Интрига заключается в тональности комментариев регулятора и его настрое относительно будущих шагов", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,29% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,38% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон курса рубля. Стоимость нефти к 15.44 мск росла на 2%, до 66,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,1%, до 97,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Тренд на ослабление рубля, наметившийся с начала августа, сохраняется без существенных коррекций, считают аналитики Райффайзенбанка. "Он может привести курс к уровням около 12,5 рубля за юань, или 86 рублей за доллар. При этом мы ждем еще более слабых уровней по итогам этого года (наш прогноз остается на уровне 92 рубля за доллар). Помимо повышения чистого спроса на валюту, в числе прочих факторов для ослабления рубля мы видим продолжение смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, отсутствие явных факторов для роста цен на нефть и ухудшение геополитического фона", - добавляют они. Жесткая денежно-кредитная политика, вероятно, продолжит сдерживать ослабление рубля, и при отсутствии значимых изменений внешних условий на текущей неделе курс доллара может находиться в коридоре 81-83 рубля, юаня – 11,3-11,6 рубля, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".

