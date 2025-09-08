https://1prime.ru/20250908/yuan-861977658.html
Юань завершил торги понедельника ростом
Юань завершил торги понедельника ростом - 08.09.2025, ПРАЙМ
Юань завершил торги понедельника ростом
Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,59 рубля, следует из данных Московской биржи. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T20:12+0300
2025-09-08T20:12+0300
2025-09-08T20:12+0300
рынок
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/95/841459539_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dffa373002eab2d7e5302ddd93b07709.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 19 копеек, до 11,59 рубля.
https://1prime.ru/20250903/rosselkhozbank-861684331.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/95/841459539_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e4fb3587f87b06259d2f4c94b5ec37d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, юань
Юань завершил торги понедельника ростом
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов понедельника вырос до 11,59 рубля
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,59 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 19 копеек, до 11,59 рубля.
Россельхозбанк оценил объем внешнеторговых сделок в юанях