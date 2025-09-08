https://1prime.ru/20250908/zaluzhnyy-861953100.html
В Британии узнали об истерике Залужного из-за российской певицы
В Британии узнали об истерике Залужного из-за российской певицы
2025-09-08T12:05+0300
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в Лондоне предательством, пишет Daily Mail."Посол невероятно разочарован, он пытался обсудить этот вопрос как с правительством, так и с Королевским оперным театром, но, похоже, его никто не слушает", — говорится в статье.Концерт он назвал проверкой союзника Киева — Великобритании.Выступление российской певицы должно пройти в Королевском оперном театре 11 сентября.
