МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в Лондоне предательством, пишет Daily Mail."Посол невероятно разочарован, он пытался обсудить этот вопрос как с правительством, так и с Королевским оперным театром, но, похоже, его никто не слушает", — говорится в статье.Концерт он назвал проверкой союзника Киева — Великобритании.Выступление российской певицы должно пройти в Королевском оперном театре 11 сентября.
великобритания, украина, лондон, валерий залужный
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ЛОНДОН, Валерий Залужный
12:05 08.09.2025
 
В Британии узнали об истерике Залужного из-за российской певицы

Daily Mail: Залужный раздражен из-за выступления Нетребко в Ковент-Гардене

Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в Лондоне предательством, пишет Daily Mail.

"Посол невероятно разочарован, он пытался обсудить этот вопрос как с правительством, так и с Королевским оперным театром, но, похоже, его никто не слушает", — говорится в статье.
Концерт он назвал проверкой союзника Киева — Великобритании.

Выступление российской певицы должно пройти в Королевском оперном театре 11 сентября.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАЛОНДОНВалерий Залужный
 
 
