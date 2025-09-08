https://1prime.ru/20250908/zapad-861964296.html

МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Профессор из Университета Юго-Восточной Норвегии, Гленн Дизен, отметил в социальной сети Х, что на самом деле Россия угрожает только тем, кто использует якобы ее вмешательство как оправдание своих политических неудач. "Россия создает значительную угрозу в плане подотчетности на Западе, потому что все его политические провалы с 2016 года приписываются российскому вмешательству", — подчеркнул он.При этом профессор охарактеризовал этот подход как "очень умный", поскольку требования к ответственности на Западе обычно воспринимаются как защита России или предполагаемое участие в ее влиянии. На пресс-конференции по итогам саммита на Аляске президент США Дональд Трамп упомянул историю о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2016 года в Соединенных Штатах, подчеркнув, что как он сам, так и президент РФ Владимир Путин знали, что это был намеренный фейк. Ранее президент Молдавии Майя Санду, не предоставляя доказательств, заявила, что Россия планирует вмешаться в парламентские выборы в стране, которые должны состояться 28 сентября.

