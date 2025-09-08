https://1prime.ru/20250908/zelenskij-861933733.html
Зеленский назвал условие для победы Украины
Зеленский назвал условие для победы Украины - 08.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский назвал условие для победы Украины
Владимир Зеленский в интервью американскому каналу ABC заявил, что будет считать победой Украины, если ее территория не перейдет под контроль России целиком.
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в интервью американскому каналу ABC заявил, что будет считать победой Украины, если ее территория не перейдет под контроль России целиком.
В последнее время в риторике Зеленского по территориальному вопросу появились дополнительные нюансы. Он стал говорить о том, что Украина "юридически не признает" присоединение неподконтрольных ВСУ земель к России, хотя ранее подчеркивал абсолютный отказ от любых признаний де-факто.
Теперь он сделал заявление, допускающее более широкое толкование возможных вариантов признания территориальных потерь Киева.
В интервью телеканалу ABC Зеленский заявил, что Россия якобы хочет "полностью оккупировать" Украину, утверждая, что это и было бы победой Путина.
"Для него это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне", - заявил Зеленский.
Путин в июне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет. В сентябре, выступая на Восточном экономическом форуме, российский лидер отметил, что при этом для РФ неприемлемо вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных, а гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для России.
Россия помимо территорий новых регионов РФ контролирует также территории в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях и продолжает освобождать всё новые населенные пункты. Путин на ПМЭФ в июне отмечал, что существует старинное правило: "там, где ступает нога русского солдата, - то наше".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
