https://1prime.ru/20250908/zelenskij-861933952.html
Зеленский обиделся на Трампа за отсутствие Украины на саммите
Зеленский обиделся на Трампа за отсутствие Украины на саммите - 08.09.2025, ПРАЙМ
Зеленский обиделся на Трампа за отсутствие Украины на саммите
Владимир Зеленский обиделся на президента США Дональда Трампа за то, что Украина не была приглашена на саммит на Аляске. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T00:37+0300
2025-09-08T00:37+0300
2025-09-08T00:37+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
сша
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861933952.jpg?1757281060
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский обиделся на президента США Дональда Трампа за то, что Украина не была приглашена на саммит на Аляске.
"Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал (президенту России Владимиру - ред.) Путину то, что тот хотел", - заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, саммит позволил достичь существенного прогресса в определении контуров и параметров урегулирования конфликта на Украине.
украина
сша
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, сша, аляска, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, МИД РФ, МИД
Зеленский обиделся на Трампа за отсутствие Украины на саммите
Зеленский обиделся на Трампа за отсутствие Украины на саммите на Аляске
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский обиделся на президента США Дональда Трампа за то, что Украина не была приглашена на саммит на Аляске.
"Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал (президенту России Владимиру - ред.) Путину то, что тот хотел", - заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, саммит позволил достичь существенного прогресса в определении контуров и параметров урегулирования конфликта на Украине.