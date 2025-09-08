https://1prime.ru/20250908/zelenskij-861933952.html

Зеленский обиделся на Трампа за отсутствие Украины на саммите

2025-09-08T00:37+0300

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский обиделся на президента США Дональда Трампа за то, что Украина не была приглашена на саммит на Аляске. "Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал (президенту России Владимиру - ред.) Путину то, что тот хотел", - заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, саммит позволил достичь существенного прогресса в определении контуров и параметров урегулирования конфликта на Украине.

2025

