https://1prime.ru/20250908/zelenskiy-861952240.html

"Это несправедливо". Зеленский нашел новую причину для обиды на союзников

"Это несправедливо". Зеленский нашел новую причину для обиды на союзников - 08.09.2025, ПРАЙМ

"Это несправедливо". Зеленский нашел новую причину для обиды на союзников

Несправедливо, что ряд партнеров Украины покупают газ и нефть у России, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC.При этом он захотел, чтобы США надавили на... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T11:49+0300

2025-09-08T11:49+0300

2025-09-08T11:49+0300

украина

владимир зеленский

ес

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Несправедливо, что ряд партнеров Украины покупают газ и нефть у России, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC.При этом он захотел, чтобы США надавили на партнеров."Некоторые из них <…> продолжают покупать нефть и российский газ. И это несправедливо…Поэтому мы должны прекратить покупать какие-либо виды энергии у России", — заявил Зеленский.На прошлой неделе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о якобы требовании президента США Дональда Трампа к странам ЕС отказаться от российской нефти, заявив, что остальные европейские страны покупают российскую нефть тайно и обходными путями из соображений выгоды, а Венгрия открыто и напрямую, поскольку не имеет других возможностей, ибо Хорватия и Брюссель лишили ее реальных альтернативных маршрутов.ВСУ в августе несколько раз наносили удары по нефтепроводу "Дружба", что приводило к остановке транзита нефти в Словакию и Венгрию. Будапешт и Братислава выражали возмущение по этому поводу, при этом американский президент Дональд Трамп также остался недоволен такими действиями Киева.

https://1prime.ru/20250908/zelenskiy-861941820.html

https://1prime.ru/20250908/makron-861941531.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, ес, сша, дональд трамп