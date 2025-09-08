Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это несправедливо". Зеленский нашел новую причину для обиды на союзников - 08.09.2025, ПРАЙМ
"Это несправедливо". Зеленский нашел новую причину для обиды на союзников
2025-09-08T11:49+0300
2025-09-08T11:49+0300
украина
владимир зеленский
ес
сша
дональд трамп
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Несправедливо, что ряд партнеров Украины покупают газ и нефть у России, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC.При этом он захотел, чтобы США надавили на партнеров."Некоторые из них &lt;…&gt; продолжают покупать нефть и российский газ. И это несправедливо…Поэтому мы должны прекратить покупать какие-либо виды энергии у России", — заявил Зеленский.На прошлой неделе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о якобы требовании президента США Дональда Трампа к странам ЕС отказаться от российской нефти, заявив, что остальные европейские страны покупают российскую нефть тайно и обходными путями из соображений выгоды, а Венгрия открыто и напрямую, поскольку не имеет других возможностей, ибо Хорватия и Брюссель лишили ее реальных альтернативных маршрутов.ВСУ в августе несколько раз наносили удары по нефтепроводу "Дружба", что приводило к остановке транзита нефти в Словакию и Венгрию. Будапешт и Братислава выражали возмущение по этому поводу, при этом американский президент Дональд Трамп также остался недоволен такими действиями Киева.
украина, владимир зеленский, ес, сша, дональд трамп
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕС, США, Дональд Трамп
11:49 08.09.2025
 
© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Несправедливо, что ряд партнеров Украины покупают газ и нефть у России, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC.

При этом он захотел, чтобы США надавили на партнеров.
"Некоторые из них <…> продолжают покупать нефть и российский газ. И это несправедливо…Поэтому мы должны прекратить покупать какие-либо виды энергии у России", — заявил Зеленский.

На прошлой неделе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о якобы требовании президента США Дональда Трампа к странам ЕС отказаться от российской нефти, заявив, что остальные европейские страны покупают российскую нефть тайно и обходными путями из соображений выгоды, а Венгрия открыто и напрямую, поскольку не имеет других возможностей, ибо Хорватия и Брюссель лишили ее реальных альтернативных маршрутов.

ВСУ в августе несколько раз наносили удары по нефтепроводу "Дружба", что приводило к остановке транзита нефти в Словакию и Венгрию. Будапешт и Братислава выражали возмущение по этому поводу, при этом американский президент Дональд Трамп также остался недоволен такими действиями Киева.
УКРАИНАВладимир ЗеленскийЕССШАДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала