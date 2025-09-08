https://1prime.ru/20250908/zelenskiy-861977824.html

"Глупости". В ВСУ набросились на Зеленского из-за слов в адрес Путина

"Глупости". В ВСУ набросились на Зеленского из-за слов в адрес Путина - 08.09.2025, ПРАЙМ

"Глупости". В ВСУ набросились на Зеленского из-за слов в адрес Путина

08.09.2025

МОСКВА, 8 сентября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отверг предложение поехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, потому что не стремится к миру, заявил в эфире YouTube-канала Politeka офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев."К сожалению, наш Зеленский не проявляет мудрости. При каждом удобном случае вставляет шпильку", – подчеркнул он.Бекренев считает, что отказ Зеленского от визита в Москву свидетельствует о его нежелании заключить мир. Вместе с тем украинский офицер отметил, что верховный главнокомандующий Финляндии Карл Маннергейм в 1944 году, несомненно, отправился бы для заключения мира с СССР на переговоры с Иосифом Сталиным, если бы получил такое приглашение, и не позволял бы себе "таких глупостей", которые позволяет себе Зеленский."Когда Зеленский говорит, что мы хотим мира, – это откровенная ложь", - заявил Бекренев, добавив, что конфликт с Российской Федерацией завершится или в результате поражения Украины, или в результате того, что Украина пойдет на компромисс. На прошлой неделе Владимир Путин, общаясь с журналистами после визита в Китай, заявил, что если Зеленский готов ко встрече, то он может приехать в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что срок его президентских полномочий истек. Зеленский, со своей стороны, отказался от поездки, заявив в интервью американскому телеканалу ABC, что он якобы не может приехать в Москву. При этом он противоречиво заявил, что "готов к встрече", и подчеркнул, что она возможна "в любом формате".

