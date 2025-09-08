Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото вновь обновила исторический максимум - 08.09.2025
Цена на золото вновь обновила исторический максимум
2025-09-08
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, снова обновив исторический максимум в ожидании понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.08 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 28,05 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,77%, до 3 681,35 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее показатель достиг нового исторического максимума в 3 684,52 доллара. Сентябрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,71% - до 42,268 доллара за унцию. Трейдеры продолжают оценивать данные о занятости в США, которые оказались хуже ожиданий. Статистика поддержала ожидания понижения учетной ставки ФРС США на заседании 16-17 сентября. По данным CME Group, 90% аналитиков прогнозируют ее снижение на 0,25 п.п., до 4-4,25%, 10% - до 3,75-4%. "Продолжающаяся "слабость" рынка труда и ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС в начале 2026 года могут оказать устойчивую поддержку ценам драгоценного металла", - цитирует агентство Рейтер вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals Питера Гранта (Peter Grant). Аналитик прогнозирует, что в краткосрочной перспективе стоимость золота может подняться до 3 700- 3 730 долларов за тройскую унцию.
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, снова обновив исторический максимум в ожидании понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.08 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 28,05 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,77%, до 3 681,35 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее показатель достиг нового исторического максимума в 3 684,52 доллара.
Сентябрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,71% - до 42,268 доллара за унцию.
Трейдеры продолжают оценивать данные о занятости в США, которые оказались хуже ожиданий. Статистика поддержала ожидания понижения учетной ставки ФРС США на заседании 16-17 сентября. По данным CME Group, 90% аналитиков прогнозируют ее снижение на 0,25 п.п., до 4-4,25%, 10% - до 3,75-4%.
"Продолжающаяся "слабость" рынка труда и ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС в начале 2026 года могут оказать устойчивую поддержку ценам драгоценного металла", - цитирует агентство Рейтер вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals Питера Гранта (Peter Grant).
Аналитик прогнозирует, что в краткосрочной перспективе стоимость золота может подняться до 3 700- 3 730 долларов за тройскую унцию.
