https://1prime.ru/20250908/zoloto-861975825.html

Цена на золото вновь обновила исторический максимум

Цена на золото вновь обновила исторический максимум - 08.09.2025, ПРАЙМ

Цена на золото вновь обновила исторический максимум

Стоимость золота растет в понедельник вечером, снова обновив исторический максимум в ожидании понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 08.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-08T19:04+0300

2025-09-08T19:04+0300

2025-09-08T19:04+0300

рынок

торги

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, снова обновив исторический максимум в ожидании понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.08 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 28,05 долларов относительно предыдущего закрытия, или на 0,77%, до 3 681,35 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее показатель достиг нового исторического максимума в 3 684,52 доллара. Сентябрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 1,71% - до 42,268 доллара за унцию. Трейдеры продолжают оценивать данные о занятости в США, которые оказались хуже ожиданий. Статистика поддержала ожидания понижения учетной ставки ФРС США на заседании 16-17 сентября. По данным CME Group, 90% аналитиков прогнозируют ее снижение на 0,25 п.п., до 4-4,25%, 10% - до 3,75-4%. "Продолжающаяся "слабость" рынка труда и ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС в начале 2026 года могут оказать устойчивую поддержку ценам драгоценного металла", - цитирует агентство Рейтер вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals Питера Гранта (Peter Grant). Аналитик прогнозирует, что в краткосрочной перспективе стоимость золота может подняться до 3 700- 3 730 долларов за тройскую унцию.

https://1prime.ru/20250906/zoloto-861882568.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, comex