https://1prime.ru/20250909/aes-862034477.html

Энергоблок финской АЭС снизил мощность до 2027 года, сообщил оператор

Энергоблок финской АЭС снизил мощность до 2027 года, сообщил оператор - 09.09.2025, ПРАЙМ

Энергоблок финской АЭС снизил мощность до 2027 года, сообщил оператор

Второй энергоблок финской АЭС "Олкилуото" будет работать на пониженной мощности до ежегодного техобслуживания в 2027 году из-за отсутствия запасного ротора на... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T21:20+0300

2025-09-09T21:20+0300

2025-09-09T21:20+0300

энергетика

аэс

энергоблок

мощность

снижение

https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Второй энергоблок финской АЭС "Олкилуото" будет работать на пониженной мощности до ежегодного техобслуживания в 2027 году из-за отсутствия запасного ротора на станции, сообщает во вторник компания-оператор Teollisuuden Voima (TVO). "Производство электроэнергии на втором энергоблоке "Олкилуото" будет продолжаться на более низком уровне мощности до ежегодного техобслуживания в 2027 году", - говорится в сообщении оператора в соцсети X. Как уточняет оператор, мощность производства энергии составит 735 МВт при полной мощности в 890 МВт. Энергоблок будет работать на пониженной мощности для снижения риска сбоев, поскольку у оператора нет запасного ротора генератора. По словам TVO, новый и технически улучшенный ротор будет доставлен на станцию к ежегодному обслуживанию в 2027 году. Неисправности в работе АЭС "Олкилуото" обнаруживаются регулярно. В мае первый энергоблок остановил работу из-за повреждения трубы, ведущей к конденсатору. До этого, в апреле, прекращал работу второй энергоблок из-за повышения влажности в генераторе турбинной установки. В марте произошла утечка теплоносителя на третьем энергоблоке станции. АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии. Третий энергоблок был построен по французскому проекту EPR и запущен в апреле 2023 года - с задержкой в 14 лет от первоначального срока. Энергоблок №3 неоднократно внепланово останавливался из-за различных инцидентов, в том числе несколько раз из-за неисправности турбинного оборудования. Один раз причиной снижения мощности энергоблока стал сбой в работе автоматики безопасности реактора.

https://1prime.ru/20250909/efiopiya-862033244.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аэс, энергоблок, мощность, снижение