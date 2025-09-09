Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алжир пригласил Россию к участию в тендерах на нефтегазовые месторождения - 09.09.2025, ПРАЙМ
Алжир пригласил Россию к участию в тендерах на нефтегазовые месторождения
Алжир пригласил Россию к участию в тендерах на нефтегазовые месторождения - 09.09.2025, ПРАЙМ
Алжир пригласил Россию к участию в тендерах на нефтегазовые месторождения
Алжир пригласил российские компании к участию в новых тендерах по освоению нефтегазовых месторождений, сообщило Минэнерго РФ. | 09.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Алжир пригласил российские компании к участию в новых тендерах по освоению нефтегазовых месторождений, сообщило Минэнерго РФ. "Алжирская сторона пригласила российские компании к участию в новых тендерах по освоению нефтегазовых месторождений, а также строительству объектов генерации и сетевого хозяйства", - говорится в сообщении по итогам переговоров замминистра энергетики РФ Романа Маршавина с министром энергетики, горнорудного дела и возобновляемых источников энергии Алжира Мохамедом Аркабом, другими членами кабинета министров страны и избранным президентом "Афрэксимбанка" Джорджем Эломби.
алжир
Новости
алжир, россия, тендер, нефтегазовое месторождение
Экономика, АЛЖИР, РОССИЯ, тендер, нефтегазовое месторождение
19:58 09.09.2025
 
Алжир пригласил Россию к участию в тендерах на нефтегазовые месторождения

Минэнерго: Алжир пригласил Россию к участию в тендерах на месторождения

© Фото : Public domain/habib kakiАлжир
Алжир - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© Фото : Public domain/habib kaki
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Алжир пригласил российские компании к участию в новых тендерах по освоению нефтегазовых месторождений, сообщило Минэнерго РФ.
"Алжирская сторона пригласила российские компании к участию в новых тендерах по освоению нефтегазовых месторождений, а также строительству объектов генерации и сетевого хозяйства", - говорится в сообщении по итогам переговоров замминистра энергетики РФ Романа Маршавина с министром энергетики, горнорудного дела и возобновляемых источников энергии Алжира Мохамедом Аркабом, другими членами кабинета министров страны и избранным президентом "Афрэксимбанка" Джорджем Эломби.
Алжир - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
ТМХ изучит рынок Алжира на предмет поставок электропоездов
29 августа, 12:03
 
ЭкономикаАЛЖИРРОССИЯтендернефтегазовое месторождение
 
 
