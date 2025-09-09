https://1prime.ru/20250909/alzhir-862031986.html

Алжир пригласил Россию к участию в тендерах на нефтегазовые месторождения

Алжир пригласил Россию к участию в тендерах на нефтегазовые месторождения - 09.09.2025, ПРАЙМ

Алжир пригласил Россию к участию в тендерах на нефтегазовые месторождения

09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Алжир пригласил российские компании к участию в новых тендерах по освоению нефтегазовых месторождений, сообщило Минэнерго РФ. "Алжирская сторона пригласила российские компании к участию в новых тендерах по освоению нефтегазовых месторождений, а также строительству объектов генерации и сетевого хозяйства", - говорится в сообщении по итогам переговоров замминистра энергетики РФ Романа Маршавина с министром энергетики, горнорудного дела и возобновляемых источников энергии Алжира Мохамедом Аркабом, другими членами кабинета министров страны и избранным президентом "Афрэксимбанка" Джорджем Эломби.

