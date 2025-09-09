https://1prime.ru/20250909/ator-862015891.html

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала о самых дорогих туристических поездках этого лета: на Байкал за 4 миллиона рублей и в Турцию более чем на месяц за 34 миллиона. "В организованном туризме люди, наверное, готовы тратить больше. Самый дорогой на данный момент тур лета - тур на Байкал, на восемь дней на семью из четырех человек, это порядка 4,3 миллиона рублей без перелета. Самый дорогой тур в выездном туризме - на шесть человек на месяц с лишним на вилле (класса делюкс в Турции - ред.) - 34 миллиона рублей", - рассказала глава АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции во вторник. При этом самый дорогой тур во въездном туризме был организован для арабских гостей - он включал катание на танках в Московской области. Тур на три дня стоил 31 тысячу долларов на человека. По словам директора Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александра Брагина, самое дорогое бронирование среди самостоятельных туристов летом в России - это Сочи, трое взрослых с ребенком, на 4 ночи в горах на 401 тысячу рублей в пятизвездочном отеле номера "Люкс" при самостоятельном бронировании через агрегаторов. "Подчеркиваю, допускаю, что есть и прямые, которые могли быть и дороже. За границей через онлайн-платформы - Анталья, двое взрослых плюс трое детей, 20 дней на побережье, в пятизвездочном отеле 2,5 миллиона рублей", - добавил он.

