АТОР рассказала о самых дорогих туристических поездках этого лета - 09.09.2025
АТОР рассказала о самых дорогих туристических поездках этого лета
АТОР рассказала о самых дорогих туристических поездках этого лета - 09.09.2025, ПРАЙМ
АТОР рассказала о самых дорогих туристических поездках этого лета
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала о самых дорогих туристических поездках этого лета: на Байкал за 4 миллиона рублей и в Турцию более чем на... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T14:48+0300
2025-09-09T14:48+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
байкал
турция
атор
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала о самых дорогих туристических поездках этого лета: на Байкал за 4 миллиона рублей и в Турцию более чем на месяц за 34 миллиона. "В организованном туризме люди, наверное, готовы тратить больше. Самый дорогой на данный момент тур лета - тур на Байкал, на восемь дней на семью из четырех человек, это порядка 4,3 миллиона рублей без перелета. Самый дорогой тур в выездном туризме - на шесть человек на месяц с лишним на вилле (класса делюкс в Турции - ред.) - 34 миллиона рублей", - рассказала глава АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции во вторник. При этом самый дорогой тур во въездном туризме был организован для арабских гостей - он включал катание на танках в Московской области. Тур на три дня стоил 31 тысячу долларов на человека. По словам директора Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александра Брагина, самое дорогое бронирование среди самостоятельных туристов летом в России - это Сочи, трое взрослых с ребенком, на 4 ночи в горах на 401 тысячу рублей в пятизвездочном отеле номера "Люкс" при самостоятельном бронировании через агрегаторов. "Подчеркиваю, допускаю, что есть и прямые, которые могли быть и дороже. За границей через онлайн-платформы - Анталья, двое взрослых плюс трое детей, 20 дней на побережье, в пятизвездочном отеле 2,5 миллиона рублей", - добавил он.
байкал
турция
туризм, бизнес, россия, байкал, турция, атор
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Байкал, ТУРЦИЯ, АТОР
14:48 09.09.2025
 
АТОР рассказала о самых дорогих туристических поездках этого лета

Глава АТОР Ломидзе рассказала о самых дорогих туристических поездках этого лета

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала о самых дорогих туристических поездках этого лета: на Байкал за 4 миллиона рублей и в Турцию более чем на месяц за 34 миллиона.
"В организованном туризме люди, наверное, готовы тратить больше. Самый дорогой на данный момент тур лета - тур на Байкал, на восемь дней на семью из четырех человек, это порядка 4,3 миллиона рублей без перелета. Самый дорогой тур в выездном туризме - на шесть человек на месяц с лишним на вилле (класса делюкс в Турции - ред.) - 34 миллиона рублей", - рассказала глава АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции во вторник.
При этом самый дорогой тур во въездном туризме был организован для арабских гостей - он включал катание на танках в Московской области. Тур на три дня стоил 31 тысячу долларов на человека.
По словам директора Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александра Брагина, самое дорогое бронирование среди самостоятельных туристов летом в России - это Сочи, трое взрослых с ребенком, на 4 ночи в горах на 401 тысячу рублей в пятизвездочном отеле номера "Люкс" при самостоятельном бронировании через агрегаторов.
"Подчеркиваю, допускаю, что есть и прямые, которые могли быть и дороже. За границей через онлайн-платформы - Анталья, двое взрослых плюс трое детей, 20 дней на побережье, в пятизвездочном отеле 2,5 миллиона рублей", - добавил он.
