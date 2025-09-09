Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТОР назвали число российских туристов в Непале - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250909/ator-862018160.html
В АТОР назвали число российских туристов в Непале
В АТОР назвали число российских туристов в Непале - 09.09.2025, ПРАЙМ
В АТОР назвали число российских туристов в Непале
В Непале может сейчас находиться не более 350-400 туристов РФ, из них в организованных туроператорами турах - не более 50 человек, сообщили в Ассоциации... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T15:28+0300
2025-09-09T15:28+0300
политика
туризм
бизнес
непал
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862018011_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_37e8d569a4a1e34ec2673d1ab5d4d920.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В Непале может сейчас находиться не более 350-400 туристов РФ, из них в организованных туроператорами турах - не более 50 человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В Непале может сейчас находиться не более 350-400 российских туристов, из них в организованных туроператорами турах - не более 50 человек", - сообщили в ассоциации. В конце минувшей недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
https://1prime.ru/20250909/nepal-862014094.html
непал
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862018011_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a7ee4726b21054870fe7d7c5db8dd094.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, непал, атор
Политика, Туризм, Бизнес, НЕПАЛ, АТОР
15:28 09.09.2025
 
В АТОР назвали число российских туристов в Непале

АТОР: в Непале могут находиться не более 350-400 российских туристов

© РИА Новости . Сунил Прадхан | Перейти в медиабанкСитуация в Непале в связи с коронавирусом
Ситуация в Непале в связи с коронавирусом - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Сунил Прадхан
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В Непале может сейчас находиться не более 350-400 туристов РФ, из них в организованных туроператорами турах - не более 50 человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В Непале может сейчас находиться не более 350-400 российских туристов, из них в организованных туроператорами турах - не более 50 человек", - сообщили в ассоциации.
В конце минувшей недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены.
Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Площадь Дурбар в Лалитпуре неподалеку от Катманду - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Армия Непала эвакуировала президента
14:30
 
ПолитикаТуризмБизнесНЕПАЛАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала