В АТОР назвали число российских туристов в Непале

2025-09-09T15:28+0300

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В Непале может сейчас находиться не более 350-400 туристов РФ, из них в организованных туроператорами турах - не более 50 человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В Непале может сейчас находиться не более 350-400 российских туристов, из них в организованных туроператорами турах - не более 50 человек", - сообщили в ассоциации. В конце минувшей недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

