Эксперты отметили двукратный рост китайских авто на вторичном рынке - 09.09.2025
https://1prime.ru/20250909/avto-861968565.html
Эксперты отметили двукратный рост китайских авто на вторичном рынке
Эксперты отметили двукратный рост китайских авто на вторичном рынке - 09.09.2025, ПРАЙМ
Эксперты отметили двукратный рост китайских авто на вторичном рынке
По данным Автору Оценка, в августе 2025 года средняя стоимость подержанных автомобилей, не старше 15 лет, на российском рынке сохранила минимальные темпы... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T08:00+0300
2025-09-09T08:00+0300
экономика
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. По данным Автору Оценка, в августе 2025 года средняя стоимость подержанных автомобилей, не старше 15 лет, на российском рынке сохранила минимальные темпы снижения на фоне роста объема предложения.В августе средняя цена подержанных автомобилей китайских марок опустилась до 2,1 миллиона рублей. По сравнению с прошлым месяцем показатель снизился на 2%, а за год — более чем на 5%. В группе европейских, японских и корейских брендов зафиксировано снижение на 1% за месяц, до 2,3 миллиона рублей. За год цены на такие автомобили уменьшились почти на 9%. Средняя стоимость машины российских марок составила 701 тысячу рублей — это на 1% больше, чем в июле, но всего на тысячу рублей выше, чем год назад.Среди причин, которые продолжают влиять на снижение цен на вторичном рынке — избыточное предложение и сдвиг спроса. По сравнению с прошлым годом по всем группам марок количество объявлений увеличилось на 50%, а для китайских оно стало больше в два раза. При этом многие продавцы по-прежнему завышают ожидаемую стоимость продажи своих машин, а высокие ставки по кредитам ограничивают число потенциальных покупателей.Снижение средней цены охватило практически все федеральные округа. Максимальное падение средней стоимости в августе отмечено в Ульяновской области (–4%; 911 тысяч рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (–3,3%; 2,03 миллиона рублей), Иркутской области (–3%; 2,06 миллиона рублей). В Московском регионе средняя цена снизилась на 1,3%, до 2,7 миллиона рублей. Заметное снижение также зафиксировано в Приволжском и Сибирском федеральных округах.Однако в ряде регионов зафиксирован рост средней стоимости автомобиля с пробегом более чем на пять процентов. Лидером по этому показателю стала Архангельская область, где цена подскочила сразу на 17% до 1,3 миллиона рублей. Такое изменение обусловлено появлением в продаже большего числа китайских моделей возрастом до 5 лет, а также скачком цен на популярные кроссоверы и седаны от Renault и Hyundai. Следом идут Ярославская (1,27 млн рублей) и Калининградская (1,98 млн рублей) области, где за месяц средняя цена увеличилась на семь процентов.Среди отдельных моделей, чьи цены снизились наиболее заметно, лидерами стали Kia Rio четвертого поколения (-4,6%; 1,55 млн рублей), Chevrolet Cobalt (-4%; 567 тысяч рублей) и Geely Emgrand EC7 (-3,7%; 430 тысяч рублей). С другой стороны Lada 2113 подорожала с 225 до 234 тысяч рублей, а Mercedes-Benz S-Class W221 с 2,31 до 2,38 миллиона рублей. В августе только у них рост средней стоимости оказался выше двух процентов.
россия, авто
Экономика, РОССИЯ, Авто
08:00 09.09.2025
 
Эксперты отметили двукратный рост китайских авто на вторичном рынке

Автору Оценка: число китайских авто на вторичном рынке увеличилось в два раза

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. По данным Автору Оценка, в августе 2025 года средняя стоимость подержанных автомобилей, не старше 15 лет, на российском рынке сохранила минимальные темпы снижения на фоне роста объема предложения.
В августе средняя цена подержанных автомобилей китайских марок опустилась до 2,1 миллиона рублей. По сравнению с прошлым месяцем показатель снизился на 2%, а за год — более чем на 5%. В группе европейских, японских и корейских брендов зафиксировано снижение на 1% за месяц, до 2,3 миллиона рублей. За год цены на такие автомобили уменьшились почти на 9%. Средняя стоимость машины российских марок составила 701 тысячу рублей — это на 1% больше, чем в июле, но всего на тысячу рублей выше, чем год назад.
Среди причин, которые продолжают влиять на снижение цен на вторичном рынке — избыточное предложение и сдвиг спроса. По сравнению с прошлым годом по всем группам марок количество объявлений увеличилось на 50%, а для китайских оно стало больше в два раза. При этом многие продавцы по-прежнему завышают ожидаемую стоимость продажи своих машин, а высокие ставки по кредитам ограничивают число потенциальных покупателей.
Снижение средней цены охватило практически все федеральные округа. Максимальное падение средней стоимости в августе отмечено в Ульяновской области (–4%; 911 тысяч рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (–3,3%; 2,03 миллиона рублей), Иркутской области (–3%; 2,06 миллиона рублей). В Московском регионе средняя цена снизилась на 1,3%, до 2,7 миллиона рублей. Заметное снижение также зафиксировано в Приволжском и Сибирском федеральных округах.
Однако в ряде регионов зафиксирован рост средней стоимости автомобиля с пробегом более чем на пять процентов. Лидером по этому показателю стала Архангельская область, где цена подскочила сразу на 17% до 1,3 миллиона рублей. Такое изменение обусловлено появлением в продаже большего числа китайских моделей возрастом до 5 лет, а также скачком цен на популярные кроссоверы и седаны от Renault и Hyundai. Следом идут Ярославская (1,27 млн рублей) и Калининградская (1,98 млн рублей) области, где за месяц средняя цена увеличилась на семь процентов.
Среди отдельных моделей, чьи цены снизились наиболее заметно, лидерами стали Kia Rio четвертого поколения (-4,6%; 1,55 млн рублей), Chevrolet Cobalt (-4%; 567 тысяч рублей) и Geely Emgrand EC7 (-3,7%; 430 тысяч рублей). С другой стороны Lada 2113 подорожала с 225 до 234 тысяч рублей, а Mercedes-Benz S-Class W221 с 2,31 до 2,38 миллиона рублей. В августе только у них рост средней стоимости оказался выше двух процентов.
