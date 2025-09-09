Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт объяснил, сколько бензина на самом деле нужно лить в бак - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250909/benzin-861972622.html
Эксперт объяснил, сколько бензина на самом деле нужно лить в бак
Эксперт объяснил, сколько бензина на самом деле нужно лить в бак - 09.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, сколько бензина на самом деле нужно лить в бак
Почему не стоит пытаться “экономить”, заправляя автомобиль на несколько сотен тысяч рублей, рассказал агентству "Прайм" технический тренер международной сети... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T03:03+0300
2025-09-09T03:03+0300
авто
бензин
азс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423823_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_5a70658dcacfa21863d7b512552afd3e.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Почему не стоит пытаться “экономить”, заправляя автомобиль на несколько сотен тысяч рублей, рассказал агентству "Прайм" технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.Если в баке мало топлива, то в нем остается много воздуха. Из-за перепадов температуры на стенках бака появляется конденсат, который стекает вниз и не смешивается с бензином. В итоге автовладелец сталкивается с коррозией стенок бака, если бак стальной, уточняет эксперт. Помимо этого, влага разрушает топливный насос, фильтры, форсунки. Это особенно критично для двигателей современных машин: микроскопические каналы моментально загрязняются, а двигатель начинает работать с перебоями."Мало кто знает, что небольшая, но дорогостоящая деталь системы – топливный насос - охлаждается бензином, а не воздухом. Когда бензина в системе мало, насос перегревается, что ведет к износу и поломке. Заменить топливный насос весьма затратно, особенно на новых авто. А всего-то нужно заливать бензина не на 500 рублей", - говорит Пономарев.Существует миф, что полный бак опаснее пустого: якобы тем выше риск пожара. "Однако основную угрозу представляет не топливо в баке, а пары бензина. В пустом баке их больше и воспламеняются они быстрее. А вот в полном баке паров почти нет, только жидкость. Так что в случае ДТП вероятность пожара у машины с пустым баком гораздо выше", - отмечает автоэксперт.Кажется, будто заливать бензин "по чуть-чуть" экономно. Но в реальности все наоборот. Постоянные поездки на АЗС – это потеря времени. “К тому же, имея запас топлива, можно тщательнее выбирать где заправляться: на проверенной АЗС или где придется. А это уже вопрос о качестве топлива, долговечности мотора и других узлов авто", - поясняет специалист.Современные машины особенно чувствительны к качеству топлива. Постоянная езда с горящей на приборке лампочкой ускоряет износ и снижает ресурс двигателя, что ведет к очень дорогому ремонту. Эксперт напоминает, что производители всегда относят такие поломки к ошибкам эксплуатации и гарантию не выплачивают."Таким образом, полный бак — это не про расточительство, а про надёжность и разумный подход к эксплуатации автомобиля", - заключил Пономарев.
https://1prime.ru/20250904/benzin-861786995.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423823_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_0d874a88770f9d2af41cbcc35f10e399.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, бензин, азс
Авто, Бензин, АЗС
03:03 09.09.2025
 
Эксперт объяснил, сколько бензина на самом деле нужно лить в бак

Пономарев: заправка малыми порциями бензина может вывести авто из строя

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Почему не стоит пытаться “экономить”, заправляя автомобиль на несколько сотен тысяч рублей, рассказал агентству "Прайм" технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.
Заправка автомобиля топливом - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
В ФАС рассказали о росте спроса на бензина Аи-95
4 сентября, 14:11
Если в баке мало топлива, то в нем остается много воздуха. Из-за перепадов температуры на стенках бака появляется конденсат, который стекает вниз и не смешивается с бензином. В итоге автовладелец сталкивается с коррозией стенок бака, если бак стальной, уточняет эксперт. Помимо этого, влага разрушает топливный насос, фильтры, форсунки. Это особенно критично для двигателей современных машин: микроскопические каналы моментально загрязняются, а двигатель начинает работать с перебоями.
"Мало кто знает, что небольшая, но дорогостоящая деталь системы – топливный насос - охлаждается бензином, а не воздухом. Когда бензина в системе мало, насос перегревается, что ведет к износу и поломке. Заменить топливный насос весьма затратно, особенно на новых авто. А всего-то нужно заливать бензина не на 500 рублей", - говорит Пономарев.
Существует миф, что полный бак опаснее пустого: якобы тем выше риск пожара. "Однако основную угрозу представляет не топливо в баке, а пары бензина. В пустом баке их больше и воспламеняются они быстрее. А вот в полном баке паров почти нет, только жидкость. Так что в случае ДТП вероятность пожара у машины с пустым баком гораздо выше", - отмечает автоэксперт.
Кажется, будто заливать бензин "по чуть-чуть" экономно. Но в реальности все наоборот. Постоянные поездки на АЗС – это потеря времени. “К тому же, имея запас топлива, можно тщательнее выбирать где заправляться: на проверенной АЗС или где придется. А это уже вопрос о качестве топлива, долговечности мотора и других узлов авто", - поясняет специалист.
Современные машины особенно чувствительны к качеству топлива. Постоянная езда с горящей на приборке лампочкой ускоряет износ и снижает ресурс двигателя, что ведет к очень дорогому ремонту. Эксперт напоминает, что производители всегда относят такие поломки к ошибкам эксплуатации и гарантию не выплачивают.
"Таким образом, полный бак — это не про расточительство, а про надёжность и разумный подход к эксплуатации автомобиля", - заключил Пономарев.
 
АвтоБензинАЗС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала