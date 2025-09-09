https://1prime.ru/20250909/benzin-861972622.html
Эксперт объяснил, сколько бензина на самом деле нужно лить в бак
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Почему не стоит пытаться “экономить”, заправляя автомобиль на несколько сотен тысяч рублей, рассказал агентству "Прайм" технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.Если в баке мало топлива, то в нем остается много воздуха. Из-за перепадов температуры на стенках бака появляется конденсат, который стекает вниз и не смешивается с бензином. В итоге автовладелец сталкивается с коррозией стенок бака, если бак стальной, уточняет эксперт. Помимо этого, влага разрушает топливный насос, фильтры, форсунки. Это особенно критично для двигателей современных машин: микроскопические каналы моментально загрязняются, а двигатель начинает работать с перебоями."Мало кто знает, что небольшая, но дорогостоящая деталь системы – топливный насос - охлаждается бензином, а не воздухом. Когда бензина в системе мало, насос перегревается, что ведет к износу и поломке. Заменить топливный насос весьма затратно, особенно на новых авто. А всего-то нужно заливать бензина не на 500 рублей", - говорит Пономарев.Существует миф, что полный бак опаснее пустого: якобы тем выше риск пожара. "Однако основную угрозу представляет не топливо в баке, а пары бензина. В пустом баке их больше и воспламеняются они быстрее. А вот в полном баке паров почти нет, только жидкость. Так что в случае ДТП вероятность пожара у машины с пустым баком гораздо выше", - отмечает автоэксперт.Кажется, будто заливать бензин "по чуть-чуть" экономно. Но в реальности все наоборот. Постоянные поездки на АЗС – это потеря времени. “К тому же, имея запас топлива, можно тщательнее выбирать где заправляться: на проверенной АЗС или где придется. А это уже вопрос о качестве топлива, долговечности мотора и других узлов авто", - поясняет специалист.Современные машины особенно чувствительны к качеству топлива. Постоянная езда с горящей на приборке лампочкой ускоряет износ и снижает ресурс двигателя, что ведет к очень дорогому ремонту. Эксперт напоминает, что производители всегда относят такие поломки к ошибкам эксплуатации и гарантию не выплачивают."Таким образом, полный бак — это не про расточительство, а про надёжность и разумный подход к эксплуатации автомобиля", - заключил Пономарев.
