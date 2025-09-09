Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета России - 09.09.2025
Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета России
Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета России
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-августе снизились на 20,2%, до 6,03 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 14,3%, до 17,7 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. "Нефтегазовые доходы составили 6 027 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 20,2% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть", - отмечается в материалах. Там уточняется, что поступление нефтегазовых доходов в январе-августе текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры. Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, говорится в материалах. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 17 700 млрд рублей (+14,3% г/г). Поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе-августе выросли на 6,0% г/г, что соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции", - указывается там.
18:24 09.09.2025
 
Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета России

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-августе снизились на 20,2%

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-августе снизились на 20,2%, до 6,03 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 14,3%, до 17,7 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.
"Нефтегазовые доходы составили 6 027 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 20,2% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть", - отмечается в материалах.
Там уточняется, что поступление нефтегазовых доходов в январе-августе текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры.
Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, говорится в материалах.
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 17 700 млрд рублей (+14,3% г/г). Поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе-августе выросли на 6,0% г/г, что соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции", - указывается там.
