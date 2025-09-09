Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Донбассе запустили около 50 железнодорожных маршрутов - 09.09.2025
В Донбассе запустили около 50 железнодорожных маршрутов
Около 50 железнодорожных маршрутов запущены в Донбассе, заявил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ. | 09.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – ПРАЙМ. Около 50 железнодорожных маршрутов запущены в Донбассе, заявил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ. "Вместе с федеральным центром с Росжелдором мы создаем пассажирскую компанию в Донецке, эта компания будет обслуживать именно пригородный (железнодорожный – ред.) транспорт по всем четырем регионам. Ну, в этой части с Херсоном пока меньше, но в любом случае, мы хотим и до Херсона в этой части доходить. А основное, это, конечно, ЛНР, ДНР и Запорожская область. Сейчас создается маршрутная сеть. Сегодня мы уже 49 маршрутов запустили", - сообщил Чертков. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
06:56 09.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – ПРАЙМ. Около 50 железнодорожных маршрутов запущены в Донбассе, заявил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ.
"Вместе с федеральным центром с Росжелдором мы создаем пассажирскую компанию в Донецке, эта компания будет обслуживать именно пригородный (железнодорожный – ред.) транспорт по всем четырем регионам. Ну, в этой части с Херсоном пока меньше, но в любом случае, мы хотим и до Херсона в этой части доходить. А основное, это, конечно, ЛНР, ДНР и Запорожская область. Сейчас создается маршрутная сеть. Сегодня мы уже 49 маршрутов запустили", - сообщил Чертков.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
 
Чаты
Заголовок открываемого материала