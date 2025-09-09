https://1prime.ru/20250909/donbass-861988764.html

В Донбассе запустили около 50 железнодорожных маршрутов

В Донбассе запустили около 50 железнодорожных маршрутов

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – ПРАЙМ. Около 50 железнодорожных маршрутов запущены в Донбассе, заявил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ. "Вместе с федеральным центром с Росжелдором мы создаем пассажирскую компанию в Донецке, эта компания будет обслуживать именно пригородный (железнодорожный – ред.) транспорт по всем четырем регионам. Ну, в этой части с Херсоном пока меньше, но в любом случае, мы хотим и до Херсона в этой части доходить. А основное, это, конечно, ЛНР, ДНР и Запорожская область. Сейчас создается маршрутная сеть. Сегодня мы уже 49 маршрутов запустили", - сообщил Чертков. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

