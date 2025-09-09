Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Эфиопии объявили о скором запуске проекта по строительству АЭС - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250909/efiopiya-862033244.html
В Эфиопии объявили о скором запуске проекта по строительству АЭС
В Эфиопии объявили о скором запуске проекта по строительству АЭС - 09.09.2025, ПРАЙМ
В Эфиопии объявили о скором запуске проекта по строительству АЭС
Эфиопия вложит в развитие инфраструктуры 30 миллиардов долларов, из которых часть пойдет на строительство атомной электростанции, сообщил премьер страны Абий... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T20:39+0300
2025-09-09T20:42+0300
энергетика
эфиопия
аэс
план
https://cdnn.1prime.ru/img/84195/65/841956576_0:390:2400:1740_1920x0_80_0_0_eaa3c71efe0254e75c646fc7956ad2a5.jpg
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Эфиопия вложит в развитие инфраструктуры 30 миллиардов долларов, из которых часть пойдет на строительство атомной электростанции, сообщил премьер страны Абий Ахмед. "Мегапроекты общей стоимостью 30 миллиардов долларов будут запущены в ближайшее время… Подготовительная работа по строительству атомной электростанции уже ведется, АЭС будет функционировать исключительно в мирных целях", - заявил он на церемонии открытия плотины "Возрождение". Глава правительства добавил, что атомная электростанция будет сопоставима с открытой во вторник ГЭС "Возрождение" по масштабу и значению для Эфиопии. Он также объявил о намерении построить самый большой аэропорт в Африке с пропускной способностью 60 миллионов пассажиров в год, крупный газоперерабатывающий завод и полтора миллиона домов для граждан.
https://1prime.ru/20250908/erdogan-861980647.html
эфиопия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84195/65/841956576_0:165:2400:1965_1920x0_80_0_0_4bdf70602ea8e7bd54f0a8fa45f1ece2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эфиопия, аэс, план
Энергетика, ЭФИОПИЯ, АЭС, план
20:39 09.09.2025 (обновлено: 20:42 09.09.2025)
 
В Эфиопии объявили о скором запуске проекта по строительству АЭС

Премьер Абий Ахмед: в Эфиопии скоро стартует проект по строительству АЭС

© Фото : Unsplash/Kaleab Аддис-Абеба, Эфиопия
 Аддис-Абеба, Эфиопия - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© Фото : Unsplash/Kaleab
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Эфиопия вложит в развитие инфраструктуры 30 миллиардов долларов, из которых часть пойдет на строительство атомной электростанции, сообщил премьер страны Абий Ахмед.
"Мегапроекты общей стоимостью 30 миллиардов долларов будут запущены в ближайшее время… Подготовительная работа по строительству атомной электростанции уже ведется, АЭС будет функционировать исключительно в мирных целях", - заявил он на церемонии открытия плотины "Возрождение".
Глава правительства добавил, что атомная электростанция будет сопоставима с открытой во вторник ГЭС "Возрождение" по масштабу и значению для Эфиопии.
Он также объявил о намерении построить самый большой аэропорт в Африке с пропускной способностью 60 миллионов пассажиров в год, крупный газоперерабатывающий завод и полтора миллиона домов для граждан.
Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Эрдоган оценил ввод в эксплуатацию АЭС "Аккую"
Вчера, 22:01
 
ЭнергетикаЭФИОПИЯАЭСплан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала