В Эфиопии объявили о скором запуске проекта по строительству АЭС

2025-09-09
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Эфиопия вложит в развитие инфраструктуры 30 миллиардов долларов, из которых часть пойдет на строительство атомной электростанции, сообщил премьер страны Абий Ахмед. "Мегапроекты общей стоимостью 30 миллиардов долларов будут запущены в ближайшее время… Подготовительная работа по строительству атомной электростанции уже ведется, АЭС будет функционировать исключительно в мирных целях", - заявил он на церемонии открытия плотины "Возрождение". Глава правительства добавил, что атомная электростанция будет сопоставима с открытой во вторник ГЭС "Возрождение" по масштабу и значению для Эфиопии. Он также объявил о намерении построить самый большой аэропорт в Африке с пропускной способностью 60 миллионов пассажиров в год, крупный газоперерабатывающий завод и полтора миллиона домов для граждан.
