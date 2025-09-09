https://1prime.ru/20250909/katar-862032953.html
В результате атаки Израиля на Доху погиб сотрудник сил безопасности Катара
В результате атаки Израиля на Доху погиб сотрудник сил безопасности Катара - 09.09.2025, ПРАЙМ
В результате атаки Израиля на Доху погиб сотрудник сил безопасности Катара
Сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара "Ляхойя" погиб, несколько сотрудников пострадали в результате ударов Израиля по столице Катара Дохе... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T20:31+0300
2025-09-09T20:31+0300
2025-09-09T20:31+0300
происшествия
удар
доха
погибшие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748921_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4eaa2cbd03b986c9106dfbaec7c3000b.jpg
ДОХА, 9 сен - ПРАЙМ. Сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара "Ляхойя" погиб, несколько сотрудников пострадали в результате ударов Израиля по столице Катара Дохе во вторник днем, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МВД Катара. "Согласно первоначальной информации, сотрудник сил внутренней безопасности Катара Бадр Саад Мухаммед аль-Хмейди ад-Доссери погиб в результате этого нападения при исполнении своих обязанностей на месте происшествия. Ещё несколько сотрудников сил безопасности получили различные ранения", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250909/katar-862027190.html
доха
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748921_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_121044fda2144c89a7922ade0e8916a4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удар, доха, погибшие
Происшествия, удар, Доха, погибшие
В результате атаки Израиля на Доху погиб сотрудник сил безопасности Катара
МВД Катара: при атаке Израиля на Доху погиб сотрудник катарских сил безопасности
ДОХА, 9 сен - ПРАЙМ. Сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара "Ляхойя" погиб, несколько сотрудников пострадали в результате ударов Израиля по столице Катара Дохе во вторник днем, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МВД Катара.
"Согласно первоначальной информации, сотрудник сил внутренней безопасности Катара Бадр Саад Мухаммед аль-Хмейди ад-Доссери погиб в результате этого нападения при исполнении своих обязанностей на месте происшествия. Ещё несколько сотрудников сил безопасности получили различные ранения", - говорится в сообщении.
МВД Катара подтвердило удар по ХАМАС в Дохе