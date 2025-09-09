В результате атаки Израиля на Доху погиб сотрудник сил безопасности Катара

https://1prime.ru/20250909/katar-862032953.html

ДОХА, 9 сен - ПРАЙМ. Сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара "Ляхойя" погиб, несколько сотрудников пострадали в результате ударов Израиля по столице Катара Дохе во вторник днем, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МВД Катара. "Согласно первоначальной информации, сотрудник сил внутренней безопасности Катара Бадр Саад Мухаммед аль-Хмейди ад-Доссери погиб в результате этого нападения при исполнении своих обязанностей на месте происшествия. Ещё несколько сотрудников сил безопасности получили различные ранения", - говорится в сообщении.

