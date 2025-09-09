Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЛС Катара не обнаружили оружие, атаковавшее Доху, сообщил премьер страны - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250909/katar-862036332.html
РЛС Катара не обнаружили оружие, атаковавшее Доху, сообщил премьер страны
РЛС Катара не обнаружили оружие, атаковавшее Доху, сообщил премьер страны - 09.09.2025, ПРАЙМ
РЛС Катара не обнаружили оружие, атаковавшее Доху, сообщил премьер страны
Израиль использовал оружие при атаке на Доху, которое не смогли обнаружить системы радиолокационной борьбы (РЛС) Катара, заявил премьер-министр Катара Мухаммед... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T23:22+0300
2025-09-09T23:23+0300
происшествия
атака
оружие
биньямин нетаньяху
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862022151_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c19293227b44d57c1ff8cbd93f70352a.jpg
БЕЙРУТ, 9 сен - ПРАЙМ. Израиль использовал оружие при атаке на Доху, которое не смогли обнаружить системы радиолокационной борьбы (РЛС) Катара, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции. "Атака Израиля была предательским и преступным действием. Оружие, которое было применено, не было обнаружено нашими радарами", - сказал Аль Тани. Он заявил, что атака Израиля на оживленный район в Дохе является международным терроризмом, отметив, что из-за этой атаки обнуляются все достигнутые во время переговоров в Катаре договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС.При этом премьер-министр призвал оставить агрессию Израиля в регионе после его удара по Дохе, назвав эти действия "безумством" израильского премьера Биньямина Нетаньяху.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
https://1prime.ru/20250909/katar-862027190.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862022151_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c030f6246f6d2f190ba144d2dba42e36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
атака, оружие, биньямин нетаньяху
Происшествия, атака, оружие, Биньямин Нетаньяху
23:22 09.09.2025 (обновлено: 23:23 09.09.2025)
 
РЛС Катара не обнаружили оружие, атаковавшее Доху, сообщил премьер страны

Премьер Аль Тани: РЛС Катара не обнаружили оружие, атаковавшее Доху

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНебоскребы в Дохе
Небоскребы в Дохе - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 9 сен - ПРАЙМ. Израиль использовал оружие при атаке на Доху, которое не смогли обнаружить системы радиолокационной борьбы (РЛС) Катара, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции.
"Атака Израиля была предательским и преступным действием. Оружие, которое было применено, не было обнаружено нашими радарами", - сказал Аль Тани.
Он заявил, что атака Израиля на оживленный район в Дохе является международным терроризмом, отметив, что из-за этой атаки обнуляются все достигнутые во время переговоров в Катаре договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
При этом премьер-министр призвал оставить агрессию Израиля в регионе после его удара по Дохе, назвав эти действия "безумством" израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
Разрушенное после авиаударов израильских ВВС здание одного из полицейских штабов движения ХАМАС - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
МВД Катара подтвердило удар по ХАМАС в Дохе
Вчера, 17:54
 
ПроисшествияатакаоружиеБиньямин Нетаньяху
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала