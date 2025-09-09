РЛС Катара не обнаружили оружие, атаковавшее Доху, сообщил премьер страны

https://1prime.ru/20250909/katar-862036332.html
БЕЙРУТ, 9 сен - ПРАЙМ. Израиль использовал оружие при атаке на Доху, которое не смогли обнаружить системы радиолокационной борьбы (РЛС) Катара, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции. "Атака Израиля была предательским и преступным действием. Оружие, которое было применено, не было обнаружено нашими радарами", - сказал Аль Тани. Он заявил, что атака Израиля на оживленный район в Дохе является международным терроризмом, отметив, что из-за этой атаки обнуляются все достигнутые во время переговоров в Катаре договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС.При этом премьер-министр призвал оставить агрессию Израиля в регионе после его удара по Дохе, назвав эти действия "безумством" израильского премьера Биньямина Нетаньяху.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.
